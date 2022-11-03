Карли Клосс похвасталась стройными ногами на премии в Нью-Йорке

Звезда позировала перед камерами в жемчужном наряде.

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30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Карли Класс посетила церемонию награждения премии Innovator Awards от журнала The Wall Street Journal, которая прошла в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Об этом пишет DailyMail.

Известно, что премию вручают деятелям разных областей культуры: новаторам моды, искусства, спорта и других индустрий.

Известная модель продемонстрировала нежный аутфит. На ней был наряд жемчужного цвета из коллекции весна-лето 2022 бренда Peter Do. Он состоял из атласной блузки и асимметричной плиссированной юбки цвета шампанского. Правая часть изделия была короткой, а противоположная сторона переходила от плиссированного шелка к прозрачному материалу. Такой наряд позволил красавице продемонстрировать свои стройные длинные ноги.

Аутфит Клосс дополнила туфлями цвета шампанского с открытым носком на каблуках, которые были закреплены тонкими ремешками на лодыжках.

Волосы модель собрала в хвост, сделала нежный макияж, уши украсила бриллиантово-изумрудными серьгами-гвоздями бренда Fabergé а шею изысканным колье из этого же комплекта. Молочные маникюр и педикюр завершили лук Карли.

Напомним, 3 августа 2022 года одной из самых популярных американских супермоделей Карли Клосс исполнилось 30 лет.