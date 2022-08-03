Экс-"ангелу" Victoriaʼs Secret Карли Клосс исполнилось 30 лет

Ее считают одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.

Одной из самых популярных американских супермоделей Карли Клосс исполнилось 30 лет. По этому случаю она опубликовала в Instagram трогательное фото с сыном на фоне романтичного заката.

"Закат моего двадцатилетия" — написала знаменитость.

Как известно, Карли Клосс родилась в Чикаго. Но когда ей исполнилось два года, родители переехали в Сент-Луис. Карли стала профессиональной моделью в 14 лет. Она была "ангелом" Victoria's Secret, сотрудничала с ведущими мировыми брендами, такими как Calvin Klein, Gucci, Chanel, Marc Jacobs, Valentino, Versace, а также позировала для обложек топовых глянцевых журналов, среди которых "New York Times T Style", "Teen Vogue", "Numéro", "Vogue", "W".

Карьера модели не ограничилась исключительно подиумом. У Карли высшее образование в сфере программирования, и она работает над собственным проектом Kode with Klossy, помогая старшеклассницам осваивать IT.

В 2012 году супермодель познакомилась с бизнесменом и инвестором Джошуа Кушнером — братом зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. А в июне 2018-го, за месяц до помолвки, Клосс поменяла веру и приняла иудаизм.

Карли и Джошуа поженились 18 октября 2018 года. Через три года у них родился сын Леви Джозеф.

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