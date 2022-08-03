Колишньому "ангелу" Victoria's Secret Карлі Клосс виповнилося 30 років

Її вважають однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі.

Однією з найпопулярніших американських супермоделей Карлі Клосс виповнилося 30 років. З цієї нагоди вона опублікувала в Instagram зворушливе фото із сином на тлі романтичного заходу сонця.

"Захід мого двадцятиріччя", — написала знаменитість.

Як відомо, Карлі Клосс народилася в Чикаго. Але коли їй виповнилося два роки, батьки переїхали до Сент-Луїса. Карлі стала професійною моделлю у 14 років. Вона була "ангелом" Victoria's Secret, співпрацювала з провідними світовими брендами, такими як Calvin Klein, Gucci, Chanel, Marc Jacobs, Valentino, Versace, а також позувала для обкладинок глянцевих топових журналів, серед яких "New York Times T Style", " Teen Vogue", "Numéro", "Vogue", "W".

Кар'єра моделі не обмежилася виключно подіумом. Карлі має вищу освіту у сфері програмування, і вона працює над власним проєктом Kode with Klossy, допомагаючи старшокласницям освоювати IT.

У 2012 році супермодель познайомилася з бізнесменом та інвестором Джошуа Кушнером — братом зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. А в червні 2018-го, за місяць до заручин, Клосс змінила віру і прийняла іудаїзм.

Карлі та Джошуа одружилися 18 жовтня 2018 року. Через три роки у них народився син Леві Джозеф.

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