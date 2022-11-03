Карлі Клосс похвалилася стрункими ногами на премії в Нью-Йорку

Зірка позувала перед камерами у перлинному вбранні.

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30-річна модель та колишній "ангел" Victoria's Secret Карлі Клосс відвідала церемонію нагородження премії Innovator Awards від журналу The Wall Street Journal, яка відбулася в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Про це пише DailyMail.

Відомо, що премію вручають діячам різних галузей культури: новаторам моди, мистецтва, спорту та інших індустрій.

Відома модель продемонструвала ніжний аутфіт. На ній було вбрання перлинного кольору з колекції весна-літо 2022 року бренду Peter Do. Він складався з атласної блузки та асиметричної плюсованої спідниці кольору шампанського. Права частина виробу була короткою, а протилежна сторона переходила від плюсованого шовку до прозорого матеріалу. Таке вбрання дозволило красуні продемонструвати свої стрункі довгі ноги.

Аутфіт Клосс доповнила туфлями кольори шампанського з відкритим носком на підборах, які були закріплені тонкими ремінцями на кісточках.

Волосся модель зібрала в хвіст, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила діамантово-смарагдовими сережками-цвяхами бренду Fabergé а шию вишуканим кольє з цього ж комплекту. Молочні манікюр та педикюр завершили лук Карлі.

Нагадаємо, 3 серпня 2022 року однією з найпопулярніших американських супермоделей Карлі Клосс виповнилося 30 років.