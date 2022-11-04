4 ноября 2022 года: День Казанской иконы Божьей матери - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать, ругаться, желать зла другим, стирать белую одежду, шить, плакать.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь празднует День осенней Казанской иконы Божьей Матери. Ей приписывают множество чудес и исцелений. Почитается эта икона 21 июля и 4 ноября. У этой иконы просят здоровья и благополучия для себя и своих близких. Считается, что в этот день очень хорошо играть свадьбы — брак будет долгим и счастливым.
В Украине 4 ноября — День железнодорожника.
Что нельзя делать 4 ноября?
► работать
► ругаться, злиться, сквернословить
► одалживать деньги
► отправляться в дорогу
Народные поверья и приметы:
► в этот день старались свадьбу сыграть, ибо считалось: "Кто на Казанской женится, счастлив будет"
► если день начнется туманом — быть ростепели
► если пойдет дождь, то следом за дождем и зима придет: "на Казанскую с утра дождь, а к вечеру сугробами снег лежит".
► на Казанскую ясный день — к похолоданию.
День ангела празднуют:
Александр, Анна, Анфиса, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Карл, Константин, Максимилиан, Павел и Федор
А также в этот день:
1493 — экспедиция Христофора Колумба открывает остров Гваделупа
1879 — Джейдс Ритти патентует первый кассовый аппарат
1890 — в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро
1952 — Королева Великобритании Елизавета II, занявшая трон после смерти своего отца Георга VI, впервые открывает заседание парламента