4 ноября 2022 года: День Казанской иконы Божьей матери - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать, ругаться, желать зла другим, стирать белую одежду, шить, плакать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь празднует День осенней Казанской иконы Божьей Матери. Ей приписывают множество чудес и исцелений. Почитается эта икона 21 июля и 4 ноября. У этой иконы просят здоровья и благополучия для себя и своих близких. Считается, что в этот день очень хорошо играть свадьбы — брак будет долгим и счастливым.

В Украине 4 ноября — День железнодорожника.

Что нельзя делать 4 ноября?

► работать

► ругаться, злиться, сквернословить

► одалживать деньги

► отправляться в дорогу

Народные поверья и приметы:

► в этот день старались свадьбу сыграть, ибо считалось: "Кто на Казанской женится, счастлив будет"

► если день начнется туманом — быть ростепели

► если пойдет дождь, то следом за дождем и зима придет: "на Казанскую с утра дождь, а к вечеру сугробами снег лежит".

► на Казанскую ясный день — к похолоданию.

День ангела празднуют:

Александр, Анна, Анфиса, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Карл, Константин, Максимилиан, Павел и Федор

А также в этот день:

1493 — экспедиция Христофора Колумба открывает остров Гваделупа

1879 — Джейдс Ритти патентует первый кассовый аппарат

1890 — в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро

1952 — Королева Великобритании Елизавета II, занявшая трон после смерти своего отца Георга VI, впервые открывает заседание парламента