4 листопада 2022 року: День Казанської ікони Божої матері — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати, лаятися, бажати зла іншим, прати білий одяг, шити, плакати.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква святкує День осінньої Казанської ікони Божої Матері. Їй приписують безліч чудес і зцілень. Вшановують цю ікону 21 липня та 4 листопада. У цієї ікони просять здоров'я та благополуччя для себе та своїх близьких. Вважається, що в цей день дуже вдало грати весілля — шлюб буде довгим і щасливим.

В Україні 4 листопада — День залізничника.

Що не можна робити 4 листопада?

► працювати

► лаятися, злитися, лихословити

► позичати гроші

► вирушати в дорогу

Народні повір'я та прикмети:

► цього дня намагалися зіграти весілля, бо вважалося: "хто на Казанську одружується, той буде щасливим"

► якщо день почнеться туманом — бути відлизі

► якщо піде дощ, то слідом за дощем і зима прийде: "на Казанську з ранку дощ, а до вечора кучугурами сніг лежить".

► на Казанську ясний день — до похолодання.

День ангела святкують:

Олександр, Анна, Анфіса, Денис, Єлизавета, Іван, Іраклій, Карл, Костянтин, Максиміліан, Павло та Федір

А також у цей день:

1493 — експедиція Христофора Колумба відкриває острів Гваделупа

1879 — Джейдс Рітті патентує перший касовий апарат

1890 — у Лондоні відкривається перша у світі підземна електрична дорога — метро

1952 — Королева Великобританії Єлизавета II, яка зайняла трон після смерті свого батька Георга VI, вперше відкриває засідання парламенту