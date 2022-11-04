4 листопада 2022 року: День Казанської ікони Божої матері — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати, лаятися, бажати зла іншим, прати білий одяг, шити, плакати.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква святкує День осінньої Казанської ікони Божої Матері. Їй приписують безліч чудес і зцілень. Вшановують цю ікону 21 липня та 4 листопада. У цієї ікони просять здоров'я та благополуччя для себе та своїх близьких. Вважається, що в цей день дуже вдало грати весілля — шлюб буде довгим і щасливим.
В Україні 4 листопада — День залізничника.
Що не можна робити 4 листопада?
► працювати
► лаятися, злитися, лихословити
► позичати гроші
► вирушати в дорогу
Народні повір'я та прикмети:
► цього дня намагалися зіграти весілля, бо вважалося: "хто на Казанську одружується, той буде щасливим"
► якщо день почнеться туманом — бути відлизі
► якщо піде дощ, то слідом за дощем і зима прийде: "на Казанську з ранку дощ, а до вечора кучугурами сніг лежить".
► на Казанську ясний день — до похолодання.
День ангела святкують:
Олександр, Анна, Анфіса, Денис, Єлизавета, Іван, Іраклій, Карл, Костянтин, Максиміліан, Павло та Федір
А також у цей день:
1493 — експедиція Христофора Колумба відкриває острів Гваделупа
1879 — Джейдс Рітті патентує перший касовий апарат
1890 — у Лондоні відкривається перша у світі підземна електрична дорога — метро
1952 — Королева Великобританії Єлизавета II, яка зайняла трон після смерті свого батька Георга VI, вперше відкриває засідання парламенту