Двойника Дэвида Бекхэма разыскивают за кражу из магазина (фото)

Фотографию вора в Сети опубликовала полиция.

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У британского футболиста Дэвида Бекхэма внезапно нашелся двойник. Правда, им оказался ни кто-нибудь, а воришка, который отправился в строительный магазин в Бишопс-Стортфорде, Хартфордшир, чтобы что-нибудь унести оттуда, но попал на камеры видеонаблюдения. Снимок подозреваемого в краже опубликовала местная полиция на своей странице в Twitter.

"Вы узнаете этого мужчину? Он мог бы помочь с нашими расследованиями после кражи у торговца строительными материалами в #БишопсСтортфорд. В пятницу, 21 октября, из магазина украли стройматериалы", – говорится в сообщении.

[ + – ] Камеры видеонаблюдения позволил увидеть лицо вора Фото: Скриншот

Сходство с футболистом пользователи сразу же отметили в комментариях.

"Определенно Дэвид Бекхэм", – написала одна из читательниц.

"Определенно мои мысли", – добавила другая.

В 2018 году двойник Бэкхема Энди Хармер, который владеет

Зрители This Morning в 2018 году безжалостно высмеивали двойника Бекхэма, Энди Хармера, который руководит агентством двойников знаменитостей, а также появляется в документальном сериале "Двойники" на канале 4. По мнению зрителей, он совершенно не похож на бывшего капитана сборной Англии. Они посоветовали ему не позориться, появляясь в дневном шоу.

[ + – ] Энди Хармер – двойник Дэвида Бекхэма

Ранее мы писали, сколько зарабатывает двойник принцессы Уэльской из Нортгемптоншира Хайди Аган, для которой подражание жене будущего короля стало источником приличного дохода.