Двойника Дэвида Бекхэма разыскивают за кражу из магазина (фото)
Фотографию вора в Сети опубликовала полиция.
У британского футболиста Дэвида Бекхэма внезапно нашелся двойник. Правда, им оказался ни кто-нибудь, а воришка, который отправился в строительный магазин в Бишопс-Стортфорде, Хартфордшир, чтобы что-нибудь унести оттуда, но попал на камеры видеонаблюдения. Снимок подозреваемого в краже опубликовала местная полиция на своей странице в Twitter.
"Вы узнаете этого мужчину? Он мог бы помочь с нашими расследованиями после кражи у торговца строительными материалами в #БишопсСтортфорд. В пятницу, 21 октября, из магазина украли стройматериалы", – говорится в сообщении.
Сходство с футболистом пользователи сразу же отметили в комментариях.
"Определенно Дэвид Бекхэм", – написала одна из читательниц.
"Определенно мои мысли", – добавила другая.
В 2018 году двойник Бэкхема Энди Хармер, который владеет
Зрители This Morning в 2018 году безжалостно высмеивали двойника Бекхэма, Энди Хармера, который руководит агентством двойников знаменитостей, а также появляется в документальном сериале "Двойники" на канале 4. По мнению зрителей, он совершенно не похож на бывшего капитана сборной Англии. Они посоветовали ему не позориться, появляясь в дневном шоу.
Ранее мы писали, сколько зарабатывает двойник принцессы Уэльской из Нортгемптоншира Хайди Аган, для которой подражание жене будущего короля стало источником приличного дохода.