Двійника Девіда Бекхема розшукують за крадіжку з магазину (фото)

Фотографію злодія в мережі опублікувала поліція.

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У британського футболіста Девіда Бекхема несподівано знайшовся двійник. Щоправда, ним виявився не хто-небудь, а злодюжка, який вирушив у будівельний магазин у Бішопс-Стортфорді, що Гартфордширі, щоб щось забрати звідти, але потрапив на камери відеоспостереження. Знімок підозрюваного в крадіжці опублікувала місцева поліція на своїй сторінці у Twitter.

"Ви дізнаєтеся цього чоловіка? Він міг би допомогти з нашими розслідуваннями після крадіжки в торговця будівельними матеріалами в Бішопс-Стортфорді. У п'ятницю, 21 жовтня, з магазину вкрали будматеріали", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Камери відеоспостереження дозволили побачити обличчя злодія Фото: Скриншот

Подібність до футболіста користувачі відразу ж відзначили в коментарях.

"Виразно Девід Бекхем", — написала одна з читачок.

"Точно мої думки", — додала інша.

Глядачі This Morning у 2018 році безжально висміювали двійника Бекхема, Енді Гармера, який керує агентством двійників знаменитостей, а також з'являється у документальному серіалі "Двійники" на каналі 4. На думку глядачів, він зовсім не схожий на колишнього капітана збірної Англії. Вони порадили йому не ганьбитися, з'являючись у денному шоу.

[ + – ] Енді Гармер — двійник Девіда Бекхема

Раніше ми писали, скільки заробляє двійник принцеси Уельської з Нортгемптоншира Гайді Аган, для якої схожість із дружиною майбутнього короля стало джерелом пристойного доходу.