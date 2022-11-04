Марго Робби вдохновилась 70-ми при выборе наряда на церемонию

Штаны клеш — хит последнего года, и все чаще звезды предпочитают именно этот фасон.

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Навеянный 70-ми лук надела 32-летняя австралийская актриса Марго Робби. Об этом пишет DailyMail.

Звезда фильмов "Волк с Уолл-стрит" и "Отряд самоубийц" появилась на мероприятии WSJ. Magazine 2022 Innovator Awards в белоснежном костюме от бренда Proenza Schouler из коллекции вечна-лето 2023, состоящем из приталенного жакета на золотых пуговицах и белых брюк, клеш в которых начиналась чуть выше колена. Известно, что с выбором наряда знаменитости помогала стилист Кэйт Янг.

Свой образ актриса дополнила черной кружевной блузой. Волосы знаменитость оставила распущенными, выбрала черный маникюр, а также сделала лаконичный макияж —нанесла матовую помаду и бронзер для здорового сияния.

Возможно, кому-то этот образ не понравится, но учитывая то, что с 2018 года Марго надевала в основном Chanel, то такой неожиданный наряд и выбор бренда стал сюрпризом для ее поклонников.

В то время, как платье может показаться очевидным выбором для сезона вечеринок, вы можете выбрать деловой костюм. У кого лучше черпать вдохновение, как не у Марго?

Напомним, стала лицом свежего выпуска издания The Wall Street Journal. В разговоре с журналистами героиня экранов и соцсетей призналась, что любовь к чему-то новому и настойчивость помогли ей достичь желаемого.