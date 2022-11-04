Марго Роббі надихнулася 70-ми під час вибору вбрання на церемонію

Штани кльош — хіт останнього року, і все частіше зірки віддають перевагу саме цьому фасону.

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Навіяний 70-ми лук вдягла 32-річна австралійська акторка Марго Роббі. Про це пише DailyMail.

Зірка фільмів "Вовк із Волл-стріт" і "Загін самогубців" з'явилася на заході WSJ Magazine 2022 Innovator Awards в білому костюмі від бренду Proenza Schouler із колекції вічна-літо 2023, що складається з приталеного жакета на золотих ґудзиках і білих штанів, кльош у яких починався трохи вище коліна. Відомо, що з вибором вбрання знаменитості допомагала стилістка Кейт Янг.

Свій образ акторка доповнила чорною мереживною блузою. Волосся знаменитість залишила розпущеним, обрала чорний манікюр, а також зробила лаконічний макіяж — нанесла матову помаду й бронзер для здорового сяйва.

Можливо, комусь цей образ не сподобається, але з огляду на те, що з 2018 року Марго одягала в основному Chanel, таке несподіване вбрання та вибір бренду став сюрпризом для її шанувальників.

Тоді як сукня може здатися очевидним вибором для сезону вечірок, ви можете вибрати діловий костюм. У кого краще черпати натхнення, як не в Марго?

Нагадаємо, Марго Роббі стала обличчям нового випуску видання The Wall Street Journal. У розмові з журналістами героїня екранів і соцмереж зізналася, що любов до чогось нового та наполегливість допомогли їй досягти бажаного.