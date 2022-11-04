В сети появились "жаркие" фотографии Наоми Кэмпбелл в бикини (фото)
Недавно супермодель отправилась со своими друзьями отдыхать на Мальдивы.
52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл отправилась на отдых вместе с друзьями. Об этом пишет DailyMail.
Также в путешествие отправился основатель PrettyLittleThing Умар Камани.
На новых снимках, которые появились в сети, звезда подиумов китайско-ямайского происхождения позирует в белоснежном бикини из коллекции бренда Melissa Odabash, которое подчеркивает достоинства ее шикарной фигуры. Кстати, супермодель Кейт Мосс также фанатка этого бренда.
К своему пляжному образу Наоми добавила солнцезащитные очки с зеркальными линзами, золотистые браслеты и несколько цепочек.
Сложно представить, что звезде подиумов с мировым именем в этом году исполнилось 52 года.
Напомним, 52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл поддержала кандидатуру нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Однако через несколько часов удалила политическую публикацию.
Также Фокус писал о потрясающем выходе 52-летней Наоми Кэмпбелл на подиум во время показа новой коллекции Alexander McQueen в обнаженном наряде.