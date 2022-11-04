У мережі з'явилися "гарячі" фотографії Наомі Кемпбелл у бікіні (фото)

Нещодавно супермодель вирушила зі своїми друзями відпочивати на Мальдіви.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вирушила на відпочинок разом із друзями. Про це пише DailyMail.

Також у подорож вирушив засновник PrettyLittleThing Умар Камані.

На нових знімках, що з'явилися в мережі, зірка подіумів китайсько-ямайського походження позує в білому бікіні з колекції бренду Melissa Odabash, яке підкреслює переваги її розкішної фігури. До речі, супермодель Кейт Мосс також фанатка цього бренду.

До свого пляжного образу Наомі додала сонцезахисні окуляри з дзеркальними лінзами, золотисті браслети та кілька ланцюжків.

Важко уявити, що зірці подіумів зі світовим ім'ям цього року виповнилося 52 роки.

Нагадаємо, 52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл підтримала кандидатуру нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака. Проте за кілька годин видалила політичну публікацію.

Також Фокус писав про приголомшливий вихід 52-річної Наомі Кемпбелл на подіум під час показу нової колекції Alexander McQueen в оголеному вбранні.