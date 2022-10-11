Наомі Кемпбелл вийшла на подіум на показі Alexander McQueen в оголеному вбранні

Креативна директорка Сара Бертон надихалася Ієронімом Босхом.

Related video

У Лондоні відбувся показ дому моди Alexander McQueen. Сара Бертон представила нову колекцію Весна/Літо 2023, і головною його зіркою стала супермодель Наомі Кемпбелл. Про це пише Wonderland Magazine.

Спеціально для показу на березі Темзи спорудили прозорий надувний павільйон із видом на Лондон. Моделі проходили білим коридором, поки не з'являлися перед публікою.

[ + – ] Показ Alexander McQueen у Лондоні

Сара Бертон надихалася полотнами Ієроніма Босха, тому колекція вийшла яскрава та вражаюча, з величезними принтами у вигляді очей і сонячного диска.

Зіркою шоу стала Наомі Кемпбелл, яка вийшла в, мабуть, найвідвертішому вбранні показу: комбінезоні з вирізами на стегнах.

[ + – ] Наомі Кемпбелл на показі Alexander McQueen у Лондоні

Знайшлося місце для улюблених серед селебриті кетсьютів, вечірніх суконь із розрізами, що інтригують, і, судячи з усього, в моду повернулися ботильйони-панчохи на прозорій танкетці.

Нагадаємо, раніше Наомі виходила на подіум на Міланському тижні моди. Вона та Карла Бруні стали зірками показу TOD.

А раніше вона знялася топлес для обкладинки журналу W Magazine. Видання святкувало піввіковий ювілей, тож, окрім Наомі, у святковій зйомці взяли участь й інші суперзірки модельного бізнесу.