Наомі Кемпбелл знялася топлес для обкладинки глянцю

Супермодель стала однією з героїнь ювілейного випуску журналу W Magazine

Журнал W Magazine святкує 50-річний ювілей і на честь цього робить спецвипуски із найвідомішими моделями на обкладинках. Наомі Кемпбелл стала однією із зірок ювілейного випуску.

52-річна модель знялася топлес, у вбраннях із нових колекцій провідних модних будинків.

Фото: Naomi Campbell/Instagram Фото: Naomi Campbell/Instagram [ + – ] наомі кемпбелл, супермодель, топлес, обкладинка журналу Фото: Naomi Campbell/Instagram

У намисті та босоніжках від Alaïa, штучній шубі з леопардовим принтом від Balenciaga, а для обкладинки Наомі обрала сукню-сітку від Schiaparelli, яка не приховувала її форми.

Наомі, яка вже багато років підтримує своє звання супермоделі, і нещодавно здобула докторський ступінь, відповіла на питання про те, в чому секрет її успіху.

Наомі зізналася, що вона успішна, тому що їй подобається те, чим займається.

"У мене немає кар'єрної стратегії, але зараз мені подобається використовувати платформу, яка в мене є, щоб допомагати молодим дизайнерам. Мода дала мені так багато, і моя філософія полягає в тому, щоб поділитися цим", — зізналася Наомі.

Крім Наомі на обкладинках з'явилися Крісті Тарлінгтон, Кендал Дженнер, Сінді Кроуфорд, Белла Хадід, Іман, Шалом Харлоу, Ембер Валетта й інші.

Нагадаємо, раніше британська супермодель Наомі Кемпбелл знялася у новій рекламній кампанії гламурної колекції Fall 2022 дизайнера Сема Едельмана.

А раніше редактор британського Vogue Едвард Еннінфул опублікував рідкісний знімок супермоделі з її дочкою. Хоч Наомі часто говорить про дитину, але досі не повідомила, як її звуть і хто батько дівчинки.