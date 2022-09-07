Наомі Кемпбелл знялася топлес для обкладинки глянцю
Супермодель стала однією з героїнь ювілейного випуску журналу W Magazine
Журнал W Magazine святкує 50-річний ювілей і на честь цього робить спецвипуски із найвідомішими моделями на обкладинках. Наомі Кемпбелл стала однією із зірок ювілейного випуску.
52-річна модель знялася топлес, у вбраннях із нових колекцій провідних модних будинків.
У намисті та босоніжках від Alaïa, штучній шубі з леопардовим принтом від Balenciaga, а для обкладинки Наомі обрала сукню-сітку від Schiaparelli, яка не приховувала її форми.
Наомі, яка вже багато років підтримує своє звання супермоделі, і нещодавно здобула докторський ступінь, відповіла на питання про те, в чому секрет її успіху.
Наомі зізналася, що вона успішна, тому що їй подобається те, чим займається.
"У мене немає кар'єрної стратегії, але зараз мені подобається використовувати платформу, яка в мене є, щоб допомагати молодим дизайнерам. Мода дала мені так багато, і моя філософія полягає в тому, щоб поділитися цим", — зізналася Наомі.
Крім Наомі на обкладинках з'явилися Крісті Тарлінгтон, Кендал Дженнер, Сінді Кроуфорд, Белла Хадід, Іман, Шалом Харлоу, Ембер Валетта й інші.
Нагадаємо, раніше британська супермодель Наомі Кемпбелл знялася у новій рекламній кампанії гламурної колекції Fall 2022 дизайнера Сема Едельмана.
А раніше редактор британського Vogue Едвард Еннінфул опублікував рідкісний знімок супермоделі з її дочкою. Хоч Наомі часто говорить про дитину, але досі не повідомила, як її звуть і хто батько дівчинки.