Наоми Кэмпбелл снялась топлесс для обложки глянца

Супермодель стала одной из героинь юбилейного выпуска журнала W Magazine

Журнал W Magazine отмечает 50-летний юбилей и в честь этого делает спецвыпуски с самыми известными моделями на обложках. Наоми Кэмпбелл стала одной из звезд юбилейного выпуска.

52-летняя модель снялась топлесс, в нарядах из новых коллекций ведущих модных домов.

Фото: Naomi Campbell/Instagram Фото: Naomi Campbell/Instagram [ + – ] наоми кэмпбелл, супермодель, топлесс, обложка журнала Фото: Naomi Campbell/Instagram

В ожерелье и босоножках от Alaïa, искусственной шубе с леопардовым принтом от Balenciaga, а для обложки Наоми выбрала платье-сетку от Schiaparelli, которое не скрывало ее формы.

Наоми, которая уже много лет поддерживает свое звание супермодели, и недавно получила докторскую степень, ответила на вопрос о том, в чем секрет ее успеха.

Наоми призналась, что она успешна, потому что ей нравится то, чем она занимается.

" У меня нет карьерной стратегии, но на данный момент мне нравится использовать платформу, которая у меня есть, чтобы помогать молодым дизайнерам. Мода дала мне так много, и моя философия состоит в том, чтобы поделиться этим", — призналась Наоми.

Кроме Наоми на обложках появились Кристи Тарлингтон, Кендалл Дженнер, Синди Кроуфорд, Белла Хадид, Иман, Шалом Харлоу, Эмбер Валетта и другие.

Напомним, ранее британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в новой рекламной кампании гламурной коллекции Fall 2022 дизайнера Сэма Эдельмана.

А ранее редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул опубликовал редкий снимок супермодели с ее дочерью. Хоть Наоми часто говорит о малышке, но до сих пор не сообщила, как ее зовут и кто отец девочки.