Роскошная Наоми Кэмпбелл появилась в рекламной кампании Sam Edelman

Наоми примерила стильную обувь из последней коллекции бренда и не менее интересные наряды.

52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл врывается в осенний сезон стильно благодаря дизайнеру Сэму Эдельману. Легендарная "черная пантера" стала новой звездой рекламной кампании гламурной коллекции Fall 2022. Фотосессия, опубликованная на странице бренда в Instagram, показывает Кэмпбелл в ее фирменном драматическом стиле. Она позирует в роскошных нарядах, включая мини-платье с черным блейзером и пальто с перьями.

Снятый Стивеном Кляйном полностью в черно-белом цвете, этот образ является отсылкой к классическим редакционным статьям и рекламным объявлениям 90-х годов в истинном стиле супермоделей.

Кэмпбелл также демонстрирует множество стильных моделей обуви Sam Edelman. На одном снимке она изображена в фирменных туфлях-лодочках Hazel с острым носком, переосмысленных для осеннего сезона в гладком силуэте с ремешком на пятке за 140 долларов с кожаным верхом, острым носком и 9-сантиметровыми каблуками. Однако это – не единственная обувь. На Наоми можно увидеть и модель туфлей Florencia. Это пара с открытым носком за 160 долларов с глянцевым лакированным верхом, закругленным мыском и 11-сантиметровыми каблуками-шпильками.

В коллекции также есть туфли на каблуке Jildie за 140 долларов и туфли-лодочки Mary Jane на блочном каблуке с ремешками на пятке, квадратным носком и короткой подошвой на платформе.

Чтобы добавить очарования коллекции, Эдельман также выпустил подборку Naomi’s Picks, в которой представлены лучшие коллекции обуви супермодели на осень 2022 года. Включая вышеупомянутые стили, использованные в рекламной кампании, обувь, выбранная Кэмпбелл, подчеркивает ключевые стили для любого обувного гардероба. Ее выбор включает в себя классические кожаные сапоги до колен, ботильоны с острым носком и балетки, а также лоферы из гладкой кожи с кристаллами и босоножки на каблуке черного, золотого, белого и светло-голубого цветов. Ассортимент подчеркивает собственный строгий стиль Кэмпбелла, сохраняя при этом классический и причудливый дизайн, который компания Edelman создала за 47 лет своего существования.

Коллекция и кампания Sam Edelman Fall 2022 уже доступны на сайте бренда.

Напомним, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс показали, как правильно носить вещи из осенне-зимних коллекций.