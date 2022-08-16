Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс показали, как правильно носить вещи из осенне-зимних коллекций (фото)

Правильное ношение вещей гарантирует их вневременность.

Страницы сентябрьского выпуска Vogue украсят самые известные мировые модели – Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Эмбер Валлетта и другие модели, которые показали, как правильно носить вещи из осенне-зимних коллекций. Об этом сообщают на странице глянца в соцсетях.

К вышеназванным моделям на страницах осеннего выпуска журнала появятся еще Палома Эсслер, Шалом Харлоу и другие знаменитости.

Как известно, право фотографировать звезд подиумов предоставили Сэму Року, а за стиль отвечала Кейт Фелан.

"Неподвластные времени силуэты были повсюду на недавних подиумах, и это было по уважительной причине: это не просто одежда, которую нужно носить сейчас, это одежда, которую стоит сохранить навсегда. В сентябрьском выпуске 13 моделей показывают нам, почему в моде вечный стиль", – пишут журналисты Vogue.

52-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала яркое розовое пальто, соединив его с такого же цвета туфлями на высокой платформе. Тем временем, 48-летняя Кейт Мосс примерила total-black образ, дополнив его массивными стрелками на глазах.

[ + – ] Страницы сентябрьского выпуска Vogue украсят самые известные мировые модели – Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Эмбер Валлетта и другие.

Плюс-сайз модель Палома Эсслер примеряла приталенное платье без рукавов, держа в руках пальто в клетку, а Эмбер Валлетта предстала в серых брюках прямого кроя, черной футболке и оверсайз пиджаке.

Напомним, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл поздравили с Платиновым юбилеем на троне королеву Великобритании Елизавету.

Также Фокус писал о фото поцелуя Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты в начале их модельной карьеры.