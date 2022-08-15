В Сети появились фото поцелуя Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелиста

Две самые известные в мире супермодели дружат много лет.

В 90-х Линда Евангелиста была одной из самых высокооплачиваемых моделей, звездой подиумов и модных вечеринок, а ее высказывания становились крылатыми фразами. Недавно в Сети появилось архивное фото, на котором знаменитость целуется с другой супер-моделью Наоми Кэмпбелл. Как известно, они дружат 35 лет.

Как известно, в последние несколько лет Линда Евангелиста избегала светской жизни и редко появлялась на публике. Дело в том, что с 2016 года она страдала от редкой реакции на косметическую процедуру. Неудачная процедура по снижению веса изуродовала ее тело. Вместо того чтобы уменьшить жировые отложения на теле, процедура "сделала противоположное тому, что обещала".

Недавно Линда завершила многолетний судебный процесс с компанией, которая испортила ей несколько лет жизни, и снова вернулась к моделингу. Недавно она приняла участие в фэшн-съемке Fendi — впервые с 2016 года.

Напомним, Линда Евангелиста позировала для известных журналов, таких как Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Elle и Marie Claire, а также выходила на подиумы в вещах известных брендов, включая Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren и Giorgio Armani.

Ее коллега Наоми Кэмпбелл также одна из ярких и самых узнаваемых моделей в мире. Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time. Многие кутюрье называют Наоми своей любимой моделью. Она выхода на подиум в показах Chanel, Versace, Vivienne Westwood, Dior.

Фокус ранее писал, что Наоми Кэмпбелл стал почетным доктором философии британского Университета искусств (UCA) "‎за неоценимый вклад в индустрию моды". Награждение прошло в лондонском Royal Festival Hall.

Фокус также писал о том, что Наоми Кэмпбелл участвовала в показе Balenciaga. Модель позировала в потрясающем платье с огромным кринолином.