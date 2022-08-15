У Мережі з'явилися фото поцілунку Наомі Кемпбелл та Лінди Євангелісти

Дві найвідоміші у світі супермоделі дружать багато років.

У 90-х Лінда Євангеліста була однією з найоплачуваніших моделей, зіркою подіумів та модних вечірок, а її висловлювання ставали крилатими фразами. Нещодавно в Мережі з'явилося архівне фото, на якому знаменитість цілується з іншою супермоделлю Наомі Кемпбелл. Як відомо, вони товаришують 35 років.

Як відомо, останні кілька років Лінда Євангеліста уникала світського життя і рідко з'являлася на публіці. Справа в тому, що з 2016 року вона страждала від рідкісної реакції на косметичну процедуру. Невдала процедура зниження ваги спотворила її тіло. Замість того, щоб зменшити жирові відкладення на тілі, процедура "зробила протилежне тому, що обіцяла".

Нещодавно Лінда завершила багаторічний судовий процес із компанією, яка зіпсувала їй кілька років життя, і знову повернулася до моделінгу. Нещодавно вона взяла участь у фешн-зйомці Fendi — уперше з 2016 року.

Нагадаємо, Лінда Євангеліста позувала для відомих журналів, таких як Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Elle та Marie Claire, а також виходила на подіуми у речах відомих брендів, включаючи Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren та Giorgio Armani.

Її колега Наомі Кемпбелл також одна з найяскравіших і найвідоміших моделей у світі. Вона стала першою темношкірою дівчиною, що з'явилася на обкладинках французького та англійського видань журналу Vogue та журналу Time. Багато кутюр'є називають Наомі своєю улюбленою моделлю. Вона виходила на подіум у показах Chanel, Versace, Vivienne Westwood, Dior.

Фокус раніше писав, що Наомі Кемпбелл стала почесним доктором філософії британського Університету мистецтв (UCA) "за неоціненний внесок в індустрію моди". Нагородження відбулося у лондонському Royal Festival Hall.

Фокус також писав про те, що Наомі Кемпбелл брала участь у показі Balenciaga. Модель позувала в чудовій сукні з величезним криноліном.