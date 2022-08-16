Наомі Кемпбелл та Кейт Мосс показали, як правильно носити речі з осінньо-зимових колекцій (фото)

Правильне носіння речей гарантує їх позачасовість.

Сторінки вересневого випуску Vogue прикрасять найвідоміші світові моделі — Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс, Ембер Валлетта та інші. Про це повідомляють на сторінці глянцю у соцмережах.

До вищеназваних моделей на сторінках осіннього випуску журналу з'являться ще Палома Есслер, Шалом Харлоу та інші знаменитості.

Як відомо, право фотографувати зірок подіумів надали Сему Року, а за стиль відповідала Кейт Фелан.

"Непідвладні часу силуети були повсюди на нещодавніх подіумах, і це було з поважної причини: це не просто одяг, який потрібно носити зараз, це одяг, який варто зберегти назавжди. У вересневому випуску 13 моделей показують нам, чому в моді вічний стиль", — пишуть журналісти Vogue.

52-річна британська модель Наомі Кемпбелл продемонструвала яскраве рожеве пальто, яке поєднала з такого ж кольору туфлями на високій платформі. Тим часом 48-річна Кейт Мосс приміряла total-black образ, доповнивши його масивними стрілками на очах.

[ + – ] Сторінки вересневого випуску Vogue прикрасять найвідоміші світові моделі — Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс, Ембер Валлетта та інші.

Плюс-сайз модель Палома Есслер приміряла приталену сукню без рукавів, тримаючи в руках пальто у клітинку, а Ембер Валлетта постала в сірих штанах прямого крою, чорній футболці та оверсайз піджаку.

Нагадаємо, Кейт Мосс та Наомі Кемпбелл привітали з Платиновим ювілеєм на троні королеву Великобританії Єлизавету.

Також Фокус писав про фото поцілунку Наомі Кемпбелл та Лінди Євангелісти у розквіті їхньої кар'єри.