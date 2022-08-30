Розкішна Наомі Кемпбелл з'явилася в рекламній кампанії Sam Edelman

Наомі приміряла стильне взуття з останньої колекції бренду й не менш цікаві вбрання.

52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вривається в осінній сезон стильно завдяки дизайнеру Сему Едельману. Легендарна "чорна пантера" стала новою зіркою рекламної кампанії гламурної колекції Fall 2022. Фотосесія, опублікована на сторінці бренду в Instagram, показує Кемпбелл у її фірмовому драматичному стилі. Вона позує в розкішному вбранні, включаючи мінісукню з чорним блейзером і пальто з пір'ям.

Знятий Стівеном Кляйном повністю в чорно-білому кольорі, цей образ є відсиланням до класичних редакційних статей і рекламних оголошень 90-х років у справжньому стилі супермоделей.

Кемпбелл також демонструє багато стильних моделей взуття Sam Edelman. На одному знімку вона зображена у фірмових туфлях-човниках Hazel із гострим носком, переосмислених для осіннього сезону, в гладкому силуеті з ремінцем на п'яті за 140 доларів зі шкіряним верхом, гострим носком і 9-сантиметровими підборами. Однак це — не єдине взуття. На Наомі можна побачити модель туфель Florencia. Це пара з відкритим носком за 160 доларів із глянсовим лакованим верхом, закругленим миском і 11-сантиметровими каблуками-шпильками.

У колекції також є туфлі на підборах Jildie за 140 доларів і туфлі-човники Mary Jane на блочному підборі з ремінцями на п'яті, квадратним носком і короткою підошвою на платформі.

Щоб додати чарівності колекції, Едельман також випустив збірку Naomi's Picks, де представлені найкращі колекції взуття супермоделі на осінь 2022 року. Включаючи вищезгадані стилі, використані в рекламній кампанії, взуття, вибране Кемпбелл, підкреслює ключові стилі для будь-якого взуттєвого гардеробу. Її вибір включає класичні шкіряні чоботи до колін, ботильйони з гострим носком і балетки, а також лофери з гладкої шкіри з кристалами та босоніжки на підборах чорного, золотого, білого та світло-блакитного кольорів. Асортимент підкреслює власний суворий стиль Кемпбелл, зберігаючи при цьому класичний і химерний дизайн, який компанія Edelman створила за 47 років свого існування.

Колекція та кампанія Sam Edelman Fall 2022 уже доступні на сайті бренду.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл і Кейт Мосс показали, як правильно носити речі з осінньо-зимових колекцій.