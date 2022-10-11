Наоми Кэмпбелл вышла на подиум на показе Alexander McQueen в обнаженном наряде

Креативный директор Сара Бертон вдохновлялась Иеронимом Босхом.

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В Лондоне прошел показ дома моды Alexander McQueen. Сара Бертон представила новую коллекцию Весна/Лето 2023, и главной его звездой стала супермодель Наоми Кэмпбелл. Об этом пишет Wonderland Magazine.

Специально для показа на берегу Темзы воздвигли надувной прозрачный павильон с видом на Лондон. Модели проходили по белому коридору, пока не появлялись перед публикой.

[ + – ] Показ Alexander McQueen в Лондоне

Сара Бертон вдохновлялась полотнами Иеронима Босха, так что коллекция получилась яркая и впечатляющая, с огромными принтами в виде глаз и солнечного диска.

Звездой шоу стала Наоми Кэмпбелл, которая вышла в, пожалуй, самом откровенном наряде показа: комбинезоне с вырезами на бедрах.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл на показе Alexander McQueen в Лондоне

Нашлось место для любимых селебрити кэтсьютов, вечерних платьев с интригующими разрезами и, судя по всему, в моду вернулись ботильоны-чулки на прозрачной танкетке.

Напомним, ранее Наоми выходила на подиум на Миланской Неделе моды. Она и Карла Бруни стали звездами показа TOD.

А ранее она снялась топлесс для обложки журнала W Magazine. Издание праздновало полувековой юбилей, так что, кроме Наоми, в праздничной съемке приняли участие и другие суперзвезды модельного бизнеса.