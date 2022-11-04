Во Франции представили экологичный и современный велосипед-катафалк

Новшество призвано сократить выбросы углекислого газа

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В Париже начали использовать экологичный велосипед-катафалк. Новшество должно сократить вредные выбросы, а также позволит провести погребальную церемонию на узких улочках, куда традиционному катафалку не заехать. Об этом сообщает Momentum Mag.

Такие велокатафалки уже используются в США, Нидерландах и Дании. Во Франции подобный проект реализуют впервые.

Директор ритуального агентства Le Ciel & la Terre Изабель Плюмеро отметила, что с велокатафалком появится возможность для "медленного, тихого, спокойного шествия", достаточно неспешного для людей, которые идут и участвуют в процессии.

[ + – ] Велокатафалк на улицах Парижа

"Велокатафалк – это предложение для семей, для которых я буду проводить церемонию по-новому, в том числе на кладбище. Форма для меня настолько же важна, как и содержание. Поэтому для меня очень важно при сопровождении семей предлагать им вложить особый смысл в церемонию, а также добавить красоты. Ведь красота приносит утешение", — сказала Плюмеро, которая уверена, что желающих провести церемонию по-новому будет предостаточно.

Велокатафалк представляет собой конструкцию из велосипеда, к которому прикреплена большая крытая повозка для гроба. Повозка сделана из дерева и окрашена в черный цвет. Изготовили его в агентстве Carapate-Design в Нанте, которое создает прицепы для велосипедов.

"Я несколько лет мечтала воплотить эту идею в жизнь. Нам нужен был достаточно большой и мощный велосипед, чтобы вместить этот драгоценный груз, и прицеп, который сочетал бы в себе прочность, легкость и устойчивость с мягким, красивым и комфортным дизайном", — отметила Плюмеро.

[ + – ] Изабель Плюмеро давно мечтала создать велокатафалк Фото: Скриншот

К тому же с велосипедом-катафалком Плюмеро уверена, что не застрянет в парижских пробках и приедет на кладбище вовремя.

Предполагается, что с велокатафалком похороны станут более экологичными, а церемонии — более тихими и деликатными.

Также их получится проводить в районах, где запрещено автомобильное движение.

Велосипед-катафалк получил название Corbicyclette и журналист Джон Бурк уже отметил, что идея ему нравится.

[ + – ] Некоторым идея понравилась

"Смерть, честно говоря, угнетает, но мне нравится идея, что моя семья и друзья будут ехать на велосипедах за чем-то вроде этого, когда придет мое время", — пошутил он.

Напомним, ранее в РФ создали коллекцию расписных и цветных дизайнерских гробов. К созданию гробов, как сообщают в самой компании, подходят творчески, потому что им надоело "сталкиваться с безвкусицей" недостойной любимого человека.