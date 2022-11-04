У Франції представили екологічний і сучасний велосипед-катафалк

Нововведення покликане скоротити викиди вуглекислого газу.

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У Парижі почали використовувати екологічний велосипед-катафалк. Нововведення має скоротити шкідливі викиди, а також дозволить провести похоронну церемонію на вузьких вуличках, куди традиційному катафалку не заїхати. Про це повідомляє Momentum Mag.

Такі велокатафалки вже використовують у США, Нідерландах і Данії. У Франції такий проєкт реалізують уперше.

Директорка ритуального агентства Le Ciel & la Terre Ізабель Плюмеро зазначила, що з велокатафалком з'явиться можливість для "повільної, тихої, спокійної ходи", досить неспішної для людей, які йдуть і беруть участь у процесії.

[ + – ] Велокатафалк на вулицях Парижа

"Велокатафалк — це пропозиція для сімей, для яких я проводитиму церемонію по-новому, у тому числі на цвинтарі. Форма для мене настільки ж важлива, як і зміст. Тому для мене дуже важливо при супроводі сімей пропонувати їм вкласти особливий зміст у церемонію., а також додати краси. Адже краса приносить втіху", — сказала Плюмеро, яка впевнена, що охочих провести церемонію по-новому буде достатньо.

Велокатафалк є конструкцією з велосипеда, до якого прикріплена великий накритий візок для труни. Візок зроблений із дерева і пофарбований у чорний колір. Виготовили його в агентстві Carapate-Design у Нанті, що створює причепи для велосипедів.

"Я кілька років мріяла втілити цю ідею в життя. Нам потрібен був досить великий і потужний велосипед, щоб вмістити цей дорогоцінний вантаж, і причіп, який би поєднував у собі міцність, легкість і стійкість із м'яким, красивим і комфортним дизайном", — зазначила Плюмеро.

[ + – ] Ізабель Плюмеро давно мріяла створити велокатафалк Фото: Скриншот

До того ж із велосипедом-катафалком Плюмеро впевнена, що не застрягне в паризьких заторах і приїде на кладовище вчасно.

Передбачається, що з велокатафалком похорон стане екологічнішим, а церемонії — тихішими й делікатнішими.

Також їх вдасться проводити в районах, де заборонений автомобільний рух.

Велосипед-катафалк отримав назву Corbicyclette, і журналіст Джон Бурк уже зазначив, що ідея йому подобається.

[ + – ] Деяким ідея сподобалася

"Смерть, чесно кажучи, пригнічує, але мені подобається ідея, що моя сім'я та друзі їхатимуть на велосипедах за чимось на кшталт цього, коли прийде мій час", — пожартував він.

Нагадаємо, раніше в РФ створили колекцію розписних і кольорових дизайнерських трун. До створення трун, як повідомляють у самій компанії, підходять творчо, тому що їм набридло "зіштовхуватися з несмаком", не вартим коханої людини.