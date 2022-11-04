У Франції представили екологічний і сучасний велосипед-катафалк
Нововведення покликане скоротити викиди вуглекислого газу.
У Парижі почали використовувати екологічний велосипед-катафалк. Нововведення має скоротити шкідливі викиди, а також дозволить провести похоронну церемонію на вузьких вуличках, куди традиційному катафалку не заїхати. Про це повідомляє Momentum Mag.
Такі велокатафалки вже використовують у США, Нідерландах і Данії. У Франції такий проєкт реалізують уперше.
Директорка ритуального агентства Le Ciel & la Terre Ізабель Плюмеро зазначила, що з велокатафалком з'явиться можливість для "повільної, тихої, спокійної ходи", досить неспішної для людей, які йдуть і беруть участь у процесії.
"Велокатафалк — це пропозиція для сімей, для яких я проводитиму церемонію по-новому, у тому числі на цвинтарі. Форма для мене настільки ж важлива, як і зміст. Тому для мене дуже важливо при супроводі сімей пропонувати їм вкласти особливий зміст у церемонію., а також додати краси. Адже краса приносить втіху", — сказала Плюмеро, яка впевнена, що охочих провести церемонію по-новому буде достатньо.
Велокатафалк є конструкцією з велосипеда, до якого прикріплена великий накритий візок для труни. Візок зроблений із дерева і пофарбований у чорний колір. Виготовили його в агентстві Carapate-Design у Нанті, що створює причепи для велосипедів.
"Я кілька років мріяла втілити цю ідею в життя. Нам потрібен був досить великий і потужний велосипед, щоб вмістити цей дорогоцінний вантаж, і причіп, який би поєднував у собі міцність, легкість і стійкість із м'яким, красивим і комфортним дизайном", — зазначила Плюмеро.
До того ж із велосипедом-катафалком Плюмеро впевнена, що не застрягне в паризьких заторах і приїде на кладовище вчасно.
Передбачається, що з велокатафалком похорон стане екологічнішим, а церемонії — тихішими й делікатнішими.
Також їх вдасться проводити в районах, де заборонений автомобільний рух.
Велосипед-катафалк отримав назву Corbicyclette, і журналіст Джон Бурк уже зазначив, що ідея йому подобається.
"Смерть, чесно кажучи, пригнічує, але мені подобається ідея, що моя сім'я та друзі їхатимуть на велосипедах за чимось на кшталт цього, коли прийде мій час", — пожартував він.
Нагадаємо, раніше в РФ створили колекцію розписних і кольорових дизайнерських трун. До створення трун, як повідомляють у самій компанії, підходять творчо, тому що їм набридло "зіштовхуватися з несмаком", не вартим коханої людини.