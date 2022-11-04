Российская певица Земфира в Лондоне поддержала Украину

Ранее она высказывалась против войны, которую развязала Россия, во время концерта на Кипре

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Российская певица Земфира на концерте в Лондоне высказалась в поддержку Украины и осудила войну. Ранее она высказывалась против войны на Кипре. Об этом пишет РБК.

"Я хочу выразить поддержку Украине. Прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная и жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира. Нет войне", — сказала певица со сцены.

Против войны Земфира высказалась перед исполнением песни "Не стреляйте".

[ + – ] Концерт Земфиры в Лондоне

Она сказала, что прекрасно понимает, что "больше никогда не сыграет в Украине", но помнит концерты в Харькове, Днепре, Киеве, Донецке и "любимой Одессе".

Выразила свое мнение Земфира и по поводу России. Она сказала, что ей жаль "свою Россию", которую она проехала "вдоль и поперек".

Как известно, Земфира со своей подругой артисткой Ренатой Литвиновой покинули Россию сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они вместе живут в Париже, но сейчас Рената Литвинова сопровождает Земфиру на ее гастролях.

[ + – ] Рената Литвинова и Земфира Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Ранее Земфира высказывалась в поддержку Украины во время концерта на Кипре. "Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну", — заявила Земфира.

Но украинка, которая была на концерте, рассказала, что когда передала певице на сцену украинский флаг, та его не развернула, а просто унесла за кулисы.

Напомним, в ночь с 7 на 8 октября Земфира выпустила новый мини-альбом под названием "Земфира от Луки". В альбом вошли всего четыре песни –– "II", "Время не щадит", "Апероль", "Мой друг".

Треки посвящены теме войны, угрозе ядерного взрыва, любви, смерти и расставания.