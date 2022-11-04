Российская певица Земфира в Лондоне поддержала Украину
Ранее она высказывалась против войны, которую развязала Россия, во время концерта на Кипре
Российская певица Земфира на концерте в Лондоне высказалась в поддержку Украины и осудила войну. Ранее она высказывалась против войны на Кипре. Об этом пишет РБК.
"Я хочу выразить поддержку Украине. Прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная и жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира. Нет войне", — сказала певица со сцены.
Против войны Земфира высказалась перед исполнением песни "Не стреляйте".
Она сказала, что прекрасно понимает, что "больше никогда не сыграет в Украине", но помнит концерты в Харькове, Днепре, Киеве, Донецке и "любимой Одессе".
Выразила свое мнение Земфира и по поводу России. Она сказала, что ей жаль "свою Россию", которую она проехала "вдоль и поперек".
Как известно, Земфира со своей подругой артисткой Ренатой Литвиновой покинули Россию сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они вместе живут в Париже, но сейчас Рената Литвинова сопровождает Земфиру на ее гастролях.
Ранее Земфира высказывалась в поддержку Украины во время концерта на Кипре. "Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну", — заявила Земфира.
Но украинка, которая была на концерте, рассказала, что когда передала певице на сцену украинский флаг, та его не развернула, а просто унесла за кулисы.
Напомним, в ночь с 7 на 8 октября Земфира выпустила новый мини-альбом под названием "Земфира от Луки". В альбом вошли всего четыре песни –– "II", "Время не щадит", "Апероль", "Мой друг".
Треки посвящены теме войны, угрозе ядерного взрыва, любви, смерти и расставания.