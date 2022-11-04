Російська співачка Земфіра в Лондоні підтримала Україну

Раніше вона висловлювалася проти війни, яку розв'язала Росія, під час концерту на Кіпрі.

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Російська співачка Земфіра на концерті в Лондоні висловилася за підтримку України та засудила війну. Раніше вона висловлювалася проти війни на Кіпрі. Про це пише РБК.

"Я хочу висловити підтримку Україні. Прямо зараз іде війна. Абсолютно безглузда й жорстока. І зараз моя країна знищує Україну та саму себе. Дуже хочеться миру. Ні війні", — сказала співачка зі сцени.

Проти війни Земфіра висловилася перед виконанням пісні "Не стріляйте".

[ + – ] Концерт Земфіри в Лондоні

Вона сказала, що чудово розуміє, що "більше ніколи не зіграє в Україні", але пам'ятає концерти в Харкові, Дніпрі, Києві, Донецьку й "улюбленій Одесі".

Висловила свою думку Земфіра і щодо Росії. Вона сказала, що їй шкода "свою Росію", яку вона проїхала "вздовж і впоперек".

Як відомо, Земфіра зі своєю подругою, артисткою Ренатою Литвиновою залишили Росію одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони разом живуть у Парижі, але зараз Рената Литвинова супроводжує Земфіру на її гастролях.

[ + – ] Рената Литвинова та Земфіра Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Раніше Земфіра висловлювалася на підтримку України під час концерту на Кіпрі. "Я не люблю та не вмію говорити зі сцени, але я щодня молюся, щоб війна припинилася. Щоб моя країна припинила цю війну", — заявила Земфіра.

Але українка, яка була на концерті, розповіла, що коли передала співачці на сцену український прапор, та його не розгорнула, а просто забрала за лаштунки.

Нагадаємо, в ніч із 7 на 8 жовтня Земфіра випустила новий мініальбом під назвою "Земфіра від Луки". В альбом увійшли всього чотири пісні — "II", "Час не щадить", "Апероль", "Мій друг".

Треки присвячені темі війни, загрозі ядерного вибуху, кохання, смерті та розлученню.