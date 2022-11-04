Селена Гомес появилась на премьере фильма в ярком шелковом платье

30-летняя знаменитость предпочла яркий и элегантный образ.

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На премьеру документального фильма о себе "Селена Гомес: Мой разум и я" американская певица и актриса Селена Гомес решила надеть яркий наряд. Об этом пишет DailyMail.

Известно, что показ киноленты состоялся в Лос-Анджелесе.

Шелковое платье певицы было на одном плече выполнено в виде банта, а другом — держалось на тонкой бретельке. Фасон платья от бренда Rodarte немного напоминал платьев из 30-х годов.

Стоимость такого платья — 2300 долларов.

Гомес была откровенна во время премьеры, поделившись, что ее не останавливает мысль, что фильм откроет ее поклонникам для более тщательного изучения.

"Будучи полностью честной и прозрачной в отношении того, через что я прошла, они не могут сказать ничего такого, что могло бы повлиять на меня", — сказала в комментарии Variety на красной дорожке.

"Я такая, какая я есть, и все это увидят. Это все, что у меня есть", — подчеркнула знаменитость.

Напомним, новая кинолента "Селена Гомес: Мой разум и я" посвящена звезда сцены и соцсетей и ее ментальному здоровью. Знаменитость долгое время уделяет этой важной теме немало внимания, а также активно принимает участие в разнообразных социальных проектах, пропагандируя внимательное отношение к своему здоровью.

Документалка охватывает шестилетний период становления Селены-знаменитости, что даст зрителям возможность изнутри посмотреть на все стороны жизни звезды, как на ее благотворительность, так и на интенсивную борьбу с различными заболеваниями.