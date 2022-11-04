Селена Гомес з'явилася на прем'єрі фільму в яскравій шовковій сукні

30-річна знаменитість віддала перевагу яскравому й елегантному образу.

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На прем'єру документального фільму про себе "Селена Гомес: Мій розум і я" американська співачка й акторка Селена Гомес вирішила одягти яскраве вбрання. Про це пише DailyMail.

Відомо, що показ кінострічки відбувся в Лос-Анджелесі.

Шовкова сукня співачки була на одному плечі виконана у вигляді банта, а інша сторона трималася на тонкій бретельці. Фасон сукні від бренду Rodarte трохи нагадував сукні з 30-х років.

Вартість такої сукні — 2300 доларів.

Гомес була відвертою під час прем'єри, поділившись, що її не зупиняє думка, що фільм відкриє її шанувальникам для ретельнішого вивчення.

"Будучи повністю чесною та прозорою щодо того, через що я пройшла, вони не можуть сказати нічого такого, що могло б уплинути на мене", — сказала в коментарі Variety на червоній доріжці.

"Я така, яка я є, і всі це побачать. Це все, що я маю", — підкреслила знаменитість.

Нагадаємо, нова кінострічка "Селена Гомес: Мій розум і я" присвячена зірці сцени та соцмереж і її ментальному здоров'ю. Знаменитість довгий час приділяє цій важливій темі чимало уваги, а також бере активну участь у різноманітних соціальних проєктах, пропагуючи уважне ставлення до свого здоров'я.

Документалка охоплює шестирічний період становлення Селени-знаменитості, що дасть глядачам зсередини можливість подивитися на всі сторони життя зірки, як на її благодійність, так і на інтенсивну боротьбу з різними захворюваннями.