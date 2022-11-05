Елена Зеленская в изысканном образе встретилась с президентом Португалии

Для встречи первая леди Украины выбрала элегантный наряд от украинского бренда.

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Супруга президента Украины Елена Зеленская в рамках своего визита в Португалию встретилась с президентом страны Марселом Ребелом де Соузой. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Особенно благодарна за убежище, которое Португалия предоставляет украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и убегать от ужасов войны. Очень важно, что украинцы имеют доступ к бесплатным услугам по поиску работы, языковой адаптации, лечению, связи, обучению детей", – отметила Елена.

Также они обсудили возможность участия Португалии в восстановлении Украины.

[ + – ] Первая леди Украины Елена Зеленская с президентом Португалии Марселом Ребелом де Соузой

Для встречи Зеленская выбрала черное платье длины миди с отворотом от украинского бренда AMG, которое прекрасно подчеркивало ее стройную фигуру, на талии был белый тонкий ремешок. В дополнение к образу она предпочла белые туфли на шпильках.

Завершила свой аутфит Елена элегантной прической, нежным макияжем и серьгами в виде цветов.

Напомним, во время визита в Португалию Елена Зеленская выступила с речью на открытии европейской технологической конференции Web Summit в Лиссабоне.