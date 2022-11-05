Олена Зеленська у вишуканому образі зустрілася із президентом Португалії

Для зустрічі перша леді України обрала елегантне вбрання від українського бренду.

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Дружина президента України Олена Зеленська в межах свого візиту до Португалії зустрілася із президентом країни Марселом Ребелом де Соза. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Особливо вдячна за прихисток, який Португалія надає українцям, що були змушені залишити свої будинки та тікати від жахів війни. Дуже важливо, що українці мають доступ до безплатних послуг з пошуку роботи, мовної адаптації, лікування, зв'язку, навчання дітей", — зазначила Олена.

Також вони обговорили можливість участі Португалії у відновленні України.

[ + – ] Перша леді України Олена Зеленська із президентом Португалії Марселом Ребелом де Соза

Для зустрічі Зеленська обрала чорну сукню довжини міді з відворотом від українського бренду AMG, яка чудово наголошувала на її стрункій фігурі, на талії був білий тонкий ремінець. На додаток до образу вона віддала перевагу білим туфелькам на шпильках.

Завершила свій аутфіт Олена елегантною зачіскою, ніжним макіяжем та сережками у вигляді квітів.

Нагадаємо, під час візиту до Португалії Олена Зеленська виступила із промовою на відкритті європейської технологічної конференції Web Summit у Лісабоні.