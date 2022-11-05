5 ноября 2022 года: апостола Иакова, брата Господня - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя поднимать монеты с земли и ручаться за других людей.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память апостола Иакова – брата Господня. Существует несколько версий происхождения такой прозвища. Одной из них является история о том, что Иаков был двоюродным братом Иисуса Христа. По другой версии, он был первым сыном Иосифа, который родился до женитьбы на Деве Марии.

Что нельзя делать 5 ноября?

► поднимать монеты с земли

► ручаться за других

► злиться

► обижаться

Народные поверья и приметы:

► усли в этот день мелкий град (крупа) выпадет, то с Матрены (22 ноября) зима станет на ноги

► в старину крестьяне разламывали кусок "Казанского" (вчерашнего) пирога и раскидывали его по полю; считалось, что зимние птицы — чечетки, снегири, свиристели, вьюрки — прилетят к полю и своими голосами "успокоят" землю

День ангела празднуют: Игорь, Яков, Святослав, Владимир, Николай, Игнат, Максим, Петр, Иван, Емельян, Александр, Игнат

А также в этот день:

1916 год – создание Королевства Польша

1935 — выпущена настольная игра "Монополия"

1963 — открыты станции Киевского метрополитена — Политехнический институт и Завод "Большевик" (теперь Шулявская)

1965 — открыты станции Киевского метрополитена: Гидропарк, Левобережная и Дарница, а также электродепо Дарница

1971 — открыты станции Киевского метрополитена: Святошино (ныне Святошин), Нивки и Октябрьская (сейчас Берестейская)