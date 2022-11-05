5 листопада 2022 року: апостола Якова, брата Господнього — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна підіймати монети із землі та ручатися за інших людей.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Якова — брата Господнього. Існує кілька версій походження такого імені. Однією з них є історія про те, що Яків був двоюрідним братом Ісуса Христа. За іншою версією, він був першим сином Йосипа, який народився до весілля на Діві Марії.

Що не можна робити 5 листопада?

► підіймати монети із землі

► ручатися за інших

► злитися

► ображатися

Народні повір'я та прикмети:

► якщо у цей день дрібний град (крупа) випаде, то з Мотрони (22 листопада) зима стане на ноги

► за старих часів селяни розламували шматок "Казанського" (учорашнього) пирога і розкидали його по полю; вважалося, що зимові птахи — чечітки, снігурі, сопілці, в'юрки — прилетять до поля і своїми голосами "заспокоять" землю

День ангела святкують: Ігор, Яків, Святослав, Володимир, Микола, Гнат, Максим, Петро, Іван, Омелян, Олександр, Гнат

А також у цей день:

1916 рік — створення Королівства Польща

1935 — випущена настільна гра "Монополія"

1963 — відкриті станції Київського метрополітену — Політехнічний інститут та Завод "Більшовик" (тепер Шулявська)

1965 — відкриті станції Київського метрополітену: Гідропарк, Лівобережна та Дарниця, а також електродепо Дарниця

1971 — відкриті станції Київського метрополітену: Святошин (нині Святошин), Нивки та Жовтнева (зараз Берестейська)