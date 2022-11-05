Шеф-повар закрывает свой ресторан из-за потери обоняния и вкуса после COVID-19 (фото)

Последние блюда в заведении со звездой Мишлен на севере Англии подадут в новогоднюю ночь.

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В Великобритании один из лучших шеф-поваров закрывает свой ресторан со звездой Мишлен после того, как потерял чувство вкуса и обоняния вследствие заболевания коронавирусом. Об этом пишет Daily Mail.

Англичанин Марк Себастьян Фишер не может лично отведать блюда в своем же заведении, поскольку не может сказать, насколько они хороши или плохи из-за потери чувства вкуса и обоняния.

Его ресторан Sebastians With Rooms в Освестре, графство Шропшир на севере Англии, закрывается. Последние блюда планируют подать в новогоднюю ночь 2023. После этого они будут предлагать посетителям только завтраки и проживание.

В заведения были самые высокие рейтинги, в том числе звезда Мишлен, которую вручают только лучшим ресторанам мира.

[ + – ] Ресторан "Sebastians With Rooms". Фото: Daily Mail.

"Из-за Covid я полностью потерял вкус и обоняние, и теперь я полагаюсь на других членов семьи и персонал, прежде чем мы отправим еду", — признается владелец заведения.

Себастьян и его жена Мишель решили, что пора уйти в отставку.

"Нашим трем детям пришлось работать здесь практически с момента рождения", — рассказывает шеф-повар, который теперь готов дать свободу себе и своим детям.

В частности, Себастьян добавил, что есть шанс, что его ресторан откроется позже.

"Мы любим то, что делаем, и очень благодарны за всю поддержку, которую мы имели в течение последних 33 лет", — заявили супруги, добавив, что пора замедлить темп, а дети будут строить карьеру за пределами их графства.

Напомним, 88-летняя Софи Лорен открыла собственный ресторан в Милане.