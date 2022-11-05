Шеф-кухар закриває свій ресторан через втрату запаху та смаку після COVID-19 (фото)

Останні страви в закладі із зіркою Мішлен на півночі Англії подадуть у новорічну ніч.

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У Великобританії один з найкращих шеф-кухарів закриває свій ресторан із зіркою Мішлен після того, як втратив відчуття смаку та нюх внаслідок захворювання коронавірусом. Про це пише Daily Mail.

Англієць Марк Себастьян Фішер не може особисто скуштувати страви у своєму ж закладі, оскільки не може сказати, наскільки вони хороші чи погані через втрату відчуття смаку та запаху.

Його ресторан Sebastians With Rooms в Освестрі, графство Шропшир, закривається. Останні страви планують подати в новорічну ніч 2023. Після цього вони пропонуватимуть відвідувачам лише сніданки та проживання.

У закладу були найвищі рейтинги, зокрема зірка Мішлен, яку вручають лише найкращим ресторанам світу.

[ + – ] Ресторан Sebastians With Rooms. Фото: Daily Mail.

"Через Covid я повністю втратив смак і нюх, і тепер я покладаюся на інших членів родини та персонал, перш ніж ми відправимо їжу", — зізнається власник закладу.

Себастьян та його дружина Мішель вирішили, що настав час піти у відставку.

"Нашим трьом дітям довелося працювати тут практично з моменту народження", — розповідає шеф-кухар, який наразі готовий дати свободу собі та своїм дітям.

Зокрема Себастьян додав, що є шанс, що його ресторан відкриється пізніше.

"Ми любимо те, що робимо, і дуже вдячні за всю підтримку, яку ми мали протягом останніх 33 років", — заявило подружжя, додавши, що настав час сповільнити темп, а діти будуватимуть кар'єру за межами їхнього графства.

Нагадаємо, 88-річна Софі Лорен відкрила власний ресторан у Мілані.