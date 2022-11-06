6 ноября 2022 года: День иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя скучать и грустить.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит икону "Всех скорбящих Радость". Перед этой иконой просят здоровья — душевного и телесного. Верят, что Богородица вылечит от всех болезней и поможет в разных проблемах.
В мире отмечают Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов и
Международный день памяти животных, погибших от рук человека, День саксофона.
В Украине 6 ноября — День Освобождения Киева.
Что нельзя делать 6 ноября?
► скучать, грустить
Народные поверья и приметы:
► со дня иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", ноябрьские ночи до снегу темны
► если разбили тарелку, то кто-то из родственников в следующем году умрет
► упасть нечаянно в яму в этот день – к долгой и счастливой жизни
► разбить зеркало – к несчастью
► сегодня следует продавать или покупать недвижимость
► если за вами увяжется белая собака, то жизнь в течение года будет счастливой и беззаботной, будет финансовое благополучие
► в этот день магические обряды имеют удвоенную силу
День ангела празднуют:
Акакий, Афанасий, Иван и Феофил
Родились сегодня:
1988 — Кончита Вурст (наст. имя Томас Нойвирт), австрийский поп-певец и дрэг-квин, победитель конкурса "Евровидение-2014"
А также в этот день:
1960 — открыта первая очередь Киевского метрополитена — участок Святошинско-Броварской линии длиной 5,2 км с 5 станциями: Вокзальная, Университет, Крещатик, Арсенальная, Днепр
1995 — выпущен последний альбом группы "Queen" с участием Фредди Меркьюри