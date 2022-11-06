6 ноября 2022 года: День иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя скучать и грустить.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит икону "Всех скорбящих Радость". Перед этой иконой просят здоровья — душевного и телесного. Верят, что Богородица вылечит от всех болезней и поможет в разных проблемах.

В мире отмечают Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов и

Международный день памяти животных, погибших от рук человека, День саксофона.

В Украине 6 ноября — День Освобождения Киева.

Что нельзя делать 6 ноября?

► скучать, грустить

Народные поверья и приметы:

► со дня иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", ноябрьские ночи до снегу темны

► если разбили тарелку, то кто-то из родственников в следующем году умрет

► упасть нечаянно в яму в этот день – к долгой и счастливой жизни

► разбить зеркало – к несчастью

► сегодня следует продавать или покупать недвижимость

► если за вами увяжется белая собака, то жизнь в течение года будет счастливой и беззаботной, будет финансовое благополучие

► в этот день магические обряды имеют удвоенную силу

День ангела празднуют:

Акакий, Афанасий, Иван и Феофил

Родились сегодня:

1988 — Кончита Вурст (наст. имя Томас Нойвирт), австрийский поп-певец и дрэг-квин, победитель конкурса "Евровидение-2014"

А также в этот день:

1960 — открыта первая очередь Киевского метрополитена — участок Святошинско-Броварской линии длиной 5,2 км с 5 станциями: Вокзальная, Университет, Крещатик, Арсенальная, Днепр

1995 — выпущен последний альбом группы "Queen" с участием Фредди Меркьюри