6 листопада 2022 року: День ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість" — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна нудьгувати та сумувати.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує ікону "Всіх скорботних Радість". Перед цією іконою просять здоров'я — душевного та тілесного. Вірять, що Богородиця вилікує від усіх хвороб і допоможе у різних проблемах.

У світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів і Міжнародний день пам'яті тварин, які загинули від рук людини, День саксофону.

В Україні 6 листопада — День Визволення Києва.

Що не можна робити 6 листопада?

► нудьгувати, сумувати

Народні повір'я і прикмети:

► з дня ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість", листопадові ночі до снігу темні

► якщо розбили тарілку, то хтось з родичів наступного року помре

► впасти ненароком у яму цього дня — до довгого та щасливого життя

► розбити дзеркало — до нещастя

► сьогодні варто продавати або купувати нерухомість

► якщо за вами ув'яжеться білий собака, то життя протягом року буде щасливим і безтурботним, буде фінансове благополуччя

► цього дня магічні обряди мають подвійну силу

День ангела святкують:

Акакій, Афанасій, Іван і Феофіл

Народилися сьогодні:

1988 — Кончіта Вурст (справжнє ім'я Томас Нойвірт), австрійський поп-співак і дрег-квін, переможець конкурсу "Євробачення-2014"

А також у цей день:

1960 — відкрито першу чергу Київського метрополітену — ділянку Святошинсько-Броварської лінії завдовжки 5,2 км з 5 станціями: Вокзальна, Університет, Хрещатик, Арсенальна, Дніпро

1995 — випущений останній альбом гурту "Queen" за участю Фредді Мерк'юрі