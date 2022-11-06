6 листопада 2022 року: День ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість" — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна нудьгувати та сумувати.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує ікону "Всіх скорботних Радість". Перед цією іконою просять здоров'я — душевного та тілесного. Вірять, що Богородиця вилікує від усіх хвороб і допоможе у різних проблемах.
У світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів і Міжнародний день пам'яті тварин, які загинули від рук людини, День саксофону.
В Україні 6 листопада — День Визволення Києва.
Що не можна робити 6 листопада?
► нудьгувати, сумувати
Народні повір'я і прикмети:
► з дня ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість", листопадові ночі до снігу темні
► якщо розбили тарілку, то хтось з родичів наступного року помре
► впасти ненароком у яму цього дня — до довгого та щасливого життя
► розбити дзеркало — до нещастя
► сьогодні варто продавати або купувати нерухомість
► якщо за вами ув'яжеться білий собака, то життя протягом року буде щасливим і безтурботним, буде фінансове благополуччя
► цього дня магічні обряди мають подвійну силу
День ангела святкують:
Акакій, Афанасій, Іван і Феофіл
Народилися сьогодні:
1988 — Кончіта Вурст (справжнє ім'я Томас Нойвірт), австрійський поп-співак і дрег-квін, переможець конкурсу "Євробачення-2014"
А також у цей день:
1960 — відкрито першу чергу Київського метрополітену — ділянку Святошинсько-Броварської лінії завдовжки 5,2 км з 5 станціями: Вокзальна, Університет, Хрещатик, Арсенальна, Дніпро
1995 — випущений останній альбом гурту "Queen" за участю Фредді Мерк'юрі