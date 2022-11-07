7 ноября 2022 года: преподобной Матроны - что сегодня нельзя делать

Сегодня древние поверья запрещают есть хлеб и плакать в подушку.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобной Матроны, исповедницы, праведной Тавифы, которая была известна своей благотворительностью и трудолюбием. Также вспоминают мучеников Маркиана и Мартирия.

В Украине 7 ноября — День работника социальной сферы.

Что нельзя делать 7 ноября?

► есть хлеб — считалось, что это привлечет неприятности на весь год

► оставлять еду после поминок — ее нужно раздать нуждающимся

► плакать в подушку — это усилит печаль

Народные поверья и приметы:

► звезды на небе тускло светятся — к ненастью

► много листьев на деревьях — к затяжной зиме

► много снега выпало — к хорошему урожаю злаковых

► ветер завывает — к затяжному ненастью

► утром туман – к оттепели

Родились сегодня:

1913 — Альбер Камю, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе

День ангела празднуют:

Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин

А также в этот день:

1631 — Пьер Гассенди впервые провел наблюдение прохождения Меркурия по диску Солнца, оно было научно предсказано Иоганном Кеплером

1891 — американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки-молнии