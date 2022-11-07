7 ноября 2022 года: преподобной Матроны - что сегодня нельзя делать
Сегодня древние поверья запрещают есть хлеб и плакать в подушку.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобной Матроны, исповедницы, праведной Тавифы, которая была известна своей благотворительностью и трудолюбием. Также вспоминают мучеников Маркиана и Мартирия.
В Украине 7 ноября — День работника социальной сферы.
Что нельзя делать 7 ноября?
► есть хлеб — считалось, что это привлечет неприятности на весь год
► оставлять еду после поминок — ее нужно раздать нуждающимся
► плакать в подушку — это усилит печаль
Народные поверья и приметы:
► звезды на небе тускло светятся — к ненастью
► много листьев на деревьях — к затяжной зиме
► много снега выпало — к хорошему урожаю злаковых
► ветер завывает — к затяжному ненастью
► утром туман – к оттепели
Родились сегодня:
1913 — Альбер Камю, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе
День ангела празднуют:
Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин
А также в этот день:
1631 — Пьер Гассенди впервые провел наблюдение прохождения Меркурия по диску Солнца, оно было научно предсказано Иоганном Кеплером
1891 — американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки-молнии