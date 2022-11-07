7 листопада 2022 року: преподобної Матрони – чого сьогодні не можна робити
Сьогодні стародавні повір'я забороняють їсти хліб та плакати у подушку.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Матрони, сповідниці, праведної Тавіфи, яка відома своєю благодійністю та працьовитістю. Також згадують мучеників Маркіана та Мартирія.
В Україні 7 листопада – День працівника соціальної сфери.
Чого не можна робити 7 листопада?
► їсти хліб — вважалося, що це залучить неприємності на весь рік
► залишати їжу після поминок — її потрібно роздати нужденним
► плакати в подушку – це посилить смуток
Народні повір'я та прикмети:
► зірки на небі тьмяно світяться — до негоди
► багато листя на деревах — до затяжної зими
► багато снігу випало — до хорошого врожаю злакових
► вітер завіває — до затяжної негоди
► вранці туман – до відлиги
Народилися сьогодні:
1913 — Альбер Камю, французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури
День ангела святкують:
Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіан, Мартирій, Савін
А також у цей день:
1631 — П'єр Гассенді вперше провів спостереження проходження Меркурія по диску Сонця, його науково передбачив Йоган Кеплер
1891 — американець Віткомб Лео Джадсон запатентував перший відомий прототип застібки-блискавки