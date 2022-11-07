7 листопада 2022 року: преподобної Матрони – чого сьогодні не можна робити

Сьогодні стародавні повір'я забороняють їсти хліб та плакати у подушку.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Матрони, сповідниці, праведної Тавіфи, яка відома своєю благодійністю та працьовитістю. Також згадують мучеників Маркіана та Мартирія.

В Україні 7 листопада – День працівника соціальної сфери.

Чого не можна робити 7 листопада?

► їсти хліб — вважалося, що це залучить неприємності на весь рік

► залишати їжу після поминок — її потрібно роздати нужденним

► плакати в подушку – це посилить смуток

Народні повір'я та прикмети:

► зірки на небі тьмяно світяться — до негоди

► багато листя на деревах — до затяжної зими

► багато снігу випало — до хорошого врожаю злакових

► вітер завіває — до затяжної негоди

► вранці туман – до відлиги

Народилися сьогодні:

1913 — Альбер Камю, французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури

День ангела святкують:

Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіан, Мартирій, Савін

А також у цей день:

1631 — П'єр Гассенді вперше провів спостереження проходження Меркурія по диску Сонця, його науково передбачив Йоган Кеплер

1891 — американець Віткомб Лео Джадсон запатентував перший відомий прототип застібки-блискавки