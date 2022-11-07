Милла Йовович показала повзрослевшую дочь

Недавно старшей дочери Миллы исполнилось 15 лет.

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46-летняя американская актриса Милла Йовович, родившаяся в Украине, но сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде, поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком, где позирует вместе с 15-летней дочерью Эвер.

Девочку давно называют абсолютной копией ее звездной матери. Как и Мила, она пробует себя в моделинге и кинематографе. В 12 лет она дебютировала на большом экране в блокбастере "Черная вдова". В фильме ей досталась роль Наташи Романоф, которую играет Скарлетт Йохансон, в детстве – в кадре девочка появляется с синими волосами и проявляет характер и строптивость.

Мила трогательно поздравила дочь с ее днем рождения.

[ + – ] Милла Йовович с дочерью Эвер Фото: Milla Jovovich/Instagram

"Я не могу передать тебе, как мы с твоим отцом гордимся тем, какой ты замечательный человек. Наблюдая за тем, как ты становишься такой умной, веселой, очень интеллигентной и любознательной, мое сердце разрывается каждый день твоей жизни. Видеть, как ты берешь на себя вызовы навигации по миру в качестве молодой женщины, так вдохновляет, поскольку ты формируешь свою личность благодаря своей любви к обучению и творчеству, развивая свой уникальный взгляд на жизнь благодаря своей страсти к чтению и ненасытному стремлению быть самым лучшим человеком. Я искренне восхищаюсь твоими упорством и силой. Я знаю, как трудно совмещать работу и учебу, особенно для тех, кто требует от себя совершенства, как ты. Каждый день я действительно ошеломлена твоей неутомимой настойчивостью, даже когда вещи кажутся такими ошеломляющими. Я так люблю тебя, Эвер. Я считаю, что мне очень повезло разделить эту жизнь с тобой!" – написала Милла.

Эвер – старшая дочь актрисы и режиссера Пола Андерсона. У нее есть две младшие сестры, Дашиэль и Оушен. Как и многие подростки, она занимается тхеквондо, любит печь круассаны, играть на гитаре и путешествовать со своей семьей. Однако в ее арсенале уже есть контракт с модным брендом Miu Miu и появление на страницах Vogue и W Magazine.

Напомним, в октябре прошлого года Эвер была замечена на Неделе моды в Париже. Девушка одна появилась на показе Miu Miu.