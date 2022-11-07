Мілла Йовович показала дорослу дочку

Нещодавно старшій дочці Мілли виповнилося 15 років.

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46-річна американська акторка Мілла Йовович, яка народилася в Україні, але зробила неймовірну кар'єру в Голлівуді, поділилася зі своїми підписниками в Instagram знімком, де позує разом з 15-річною донькою Евер.

Дівчинку давно називають абсолютною копією її зіркової матері. Як і Мілла, вона пробує себе в моделінгу та кінематографі. У 12 років вона дебютувала на великому екрані у блокбастері "Чорна вдова". У фільмі їй дісталася роль Наташі Романовій, яку грає Скарлетт Йоганссон, у дитинстві — у кадрі дівчинка з'являється із синім волоссям та проявляє характер і норовливість.

Мілла зворушливо привітала дочку з її днем народження.

[ + – ] Мілла Йовович з дочкою Евер Фото: Milla Jovovich/Instagram

"Я не можу передати тобі, як ми з твоїм батьком пишаємося тим, яка ти чудова людина. Спостерігаючи за тим, як ти стаєш такою розумною, веселою, дуже інтелігентною і допитливою, моє серце розривається кожен день твого життя. Бачити, як ти береш на себе виклики навігації у світі як молода жінка, так надихає, оскільки ти формуєш свою особистість завдяки своїй любові до навчання та творчості, розвиваючи свій унікальний погляд на життя завдяки своїй пристрасті до читання та ненаситного прагнення бути найкращою людиною. Я знаю, як важко поєднувати роботу і навчання, особливо для тих, хто вимагає від себе досконалості, як ти… Щодня я справді приголомшена твоєю невтомною наполегливістю, навіть коли речі здаються такими приголомшливими… Я так люблю тебе, Евер. Я вважаю, що мені дуже пощастило розділити це життя з тобою!" — написала Мілла.

Евер — старша дочка акторки та режисера Пола Андерсона. Має дві молодші сестри, Дашіел і Оушен. Як і багато підлітків, вона займається тхеквондо, любить пекти круасани, грати на гітарі та подорожувати зі своєю родиною. Однак у її арсеналі вже є контракт із модним брендом Miu Miu та поява на сторінках Vogue та W Magazine.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Евер помічена на Тижні моди в Парижі. Дівчина з'явилася на показі Miu Miu.