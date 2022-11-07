Обманутая жена назвала 10 признаков того, что мужчина изменяет

Скрыть измену от любящей женщины очень сложно, поскольку она сразу почувствует, что что-то не так.

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Измена в браке – явление, которое встречается довольно часто. И если мужчины уверены, что их жены никогда не узнают про их похождения, и считают себя мастерами конспирологии, то женщины, в свою очередь, определят наличие соперницы по ряду признаков. Каких именно, одна из обманутых жен рассказала в интервью изданию Mamamia. Супруг, с которым она прожила 15 лет, завел любовницу, выдав себя поведением и изменением определенных привычек.

Чтобы убедиться в том, что ее предположения верны, она наняла частного детектива, который только подтвердил ее догадки. После этого американка развелась с изменщиком, поскольку устала от его "скрытности и враждебности" и, несмотря на наличие общих детей, не побоялась остаться одна. Проанализировав произошедшее, обманутая женщина выделила 10 признаков того, что мужчина изменяет, чтобы помочь подругам по несчастью избавиться от лжи и обмана и обрести себя.

1. Частые походы в спортзал . Желая улучшить фигуру и подкачать мышцы, чтобы понравиться новой пассии, мужчины начинают больше внимания уделять спорту.

. Желая улучшить фигуру и подкачать мышцы, чтобы понравиться новой пассии, мужчины начинают больше внимания уделять спорту. 2. Новое белье , как бы ни смешно звучало, но мужчина со связями на стороне начинает чаще покупать новые трусы. Если жене приходится иногда созерцать супруга в поношенных "семейках", то на свидание с любовницей он, как правило, наденет что-то посексуальнее.

, как бы ни смешно звучало, но мужчина со связями на стороне начинает чаще покупать новые трусы. Если жене приходится иногда созерцать супруга в поношенных "семейках", то на свидание с любовницей он, как правило, наденет что-то посексуальнее. 3. Пристальное внимание к внешнему виду . С появлением другой женщины мужчины начинают больше времени уделять внешности: бреются, посещают барбершопы, стараются одеться получше, покупают дорогой парфюм.

. С появлением другой женщины мужчины начинают больше времени уделять внешности: бреются, посещают барбершопы, стараются одеться получше, покупают дорогой парфюм. 4. Мобильный телефон . Ожидая, что девушка может позвонить или написать в любой момент, мужчина не выпускает телефон из рук. И это не только потому, что ждет сообщений. но и чтобы смартфон не попался на глаза жене. Он чаще использует мессенджеры, где отключен показ последнего времени захода в онлайн, а также держит в секрете пароль или ставит графический ключ.

. Ожидая, что девушка может позвонить или написать в любой момент, мужчина не выпускает телефон из рук. И это не только потому, что ждет сообщений. но и чтобы смартфон не попался на глаза жене. Он чаще использует мессенджеры, где отключен показ последнего времени захода в онлайн, а также держит в секрете пароль или ставит графический ключ. 5. Отсутствие храпа . Если муж, спустя много лет после свадьбы вдруг озаботился своим храпом и решил от него избавиться с помощью врачей, не исключено, что это делается для соперницы, но никак не для удобства жены.

. Если муж, спустя много лет после свадьбы вдруг озаботился своим храпом и решил от него избавиться с помощью врачей, не исключено, что это делается для соперницы, но никак не для удобства жены. 5. Не отвечает на звонки .

. 7. Мужчина возвращается домой, пахнущий женскими духами , а кто самый невнимательный, то и со следами помады на лице или на шее.

, а кто самый невнимательный, то и со следами помады на лице или на шее. 8. Мужчина все реже проводит время в привычной компании друзей семьи , избегая традиционных посиделок, а вот количество "рабочих мероприятий" внезапно и по непонятным причинам начинает расти. При этом не факт, то вместе с ними увеличивается и зарплата.

, избегая традиционных посиделок, а вот количество "рабочих мероприятий" внезапно и по непонятным причинам начинает расти. При этом не факт, то вместе с ними увеличивается и зарплата. 9. Мужчина теряет интерес к жене как к женщине : избегает обычных прикосновений и не хочет секса с ней.

: избегает обычных прикосновений и не хочет секса с ней. 10. Отсутствие интереса к жизни жены и ее делам – еще один тревожный признак того, что в семью вклинился лишний человек.

Перечислив эти признаки, женщина отметила, что каждый из них сам по себе не может быть показателем измены. Мол, частые походы в спортзал не запрещены, как и уход за собой. Однако появление сразу нескольких этих моментов одновременно должно вызвать настороженность.

Напомним, чего нельзя прощать в отношениях с мужчиной.