Ошукана дружина назвала 10 ознак того, що чоловік зраджує

Приховати зраду від жінки дуже складно, оскільки вона відразу відчує, що щось не так.

Related video

Зрада у шлюбі — явище, яке зустрічається досить часто. І якщо чоловіки впевнені, що їхні дружини ніколи не дізнаються про їхні пригоди і вважають себе майстрами конспірології, то жінки, зі свого боку, визначать наявність суперниці за ознаками. Яких саме, одна з ошуканих дружин розповіла в інтерв'ю виданню Mamamia. Чоловік, з яким вона прожила 15 років, завів коханку, видавши себе поведінкою та зміною певних звичок.

Щоб переконатися в тому, що її припущення правдиві, вона найняла приватного детектива, який лише підтвердив їх. Після цього американка розлучилася зі зрадником, оскільки втомилася від його "прихованої та ворожості" і, попри наявність спільних дітей, не побоялася залишитися сама. Проаналізувавши подію, ошукана жінка виділила 10 ознак того, що чоловік зраджує, щоб допомогти подругам по нещастю позбутися брехні та обману і знайти себе.

1. Часті походи до спортзалу . Бажаючи покращити фігуру та підкачати м'язи, щоб сподобатися новій пасії, чоловіки починають більше уваги приділяти спорту.

. Бажаючи покращити фігуру та підкачати м'язи, щоб сподобатися новій пасії, чоловіки починають більше уваги приділяти спорту. 2. Нова білизна , як би не смішно звучало, але чоловік зі зв'язками на боці починає частіше купувати нові труси. Якщо дружині доводиться іноді споглядати чоловіка в поношених "сімейках", то на побачення з коханкою він, як правило, одягне щось посексуальніше.

, як би не смішно звучало, але чоловік зі зв'язками на боці починає частіше купувати нові труси. Якщо дружині доводиться іноді споглядати чоловіка в поношених "сімейках", то на побачення з коханкою він, як правило, одягне щось посексуальніше. 3. Пильна увага до зовнішнього вигляду . З появою іншої жінки чоловіки починають більше часу приділяти зовнішності: голяться, відвідують барбершопи, намагаються одягтися краще, купують дорогі парфуми.

. З появою іншої жінки чоловіки починають більше часу приділяти зовнішності: голяться, відвідують барбершопи, намагаються одягтися краще, купують дорогі парфуми. 4. Мобільний телефон . Очікуючи, що дівчина може зателефонувати чи написати будь-якої миті, чоловік не випускає телефон із рук. І це не тільки тому, що чекає на повідомлення, але і щоб смартфон не потрапив на очі дружині. Він частіше використовує месенджери, де вимкнено показ останнього часу перебування онлайн, а також тримає в секреті пароль або ставить графічний ключ.

. Очікуючи, що дівчина може зателефонувати чи написати будь-якої миті, чоловік не випускає телефон із рук. І це не тільки тому, що чекає на повідомлення, але і щоб смартфон не потрапив на очі дружині. Він частіше використовує месенджери, де вимкнено показ останнього часу перебування онлайн, а також тримає в секреті пароль або ставить графічний ключ. 5. Відсутність хропіння . Якщо чоловік, через багато років після весілля раптом перейнявся своїм хропінням і вирішив його позбутися за допомогою лікарів, цілком ймовірно, що це робиться для суперниці, але ніяк не для зручності дружини.

. Якщо чоловік, через багато років після весілля раптом перейнявся своїм хропінням і вирішив його позбутися за допомогою лікарів, цілком ймовірно, що це робиться для суперниці, але ніяк не для зручності дружини. 5. Не відповідає на дзвінки .

. 7. Чоловік повертається додому і пахне жіночими парфумами , а хто найнеуважніший, то і зі слідами помади на обличчі чи на шиї.

, а хто найнеуважніший, то і зі слідами помади на обличчі чи на шиї. 8. Чоловік все рідше проводить час у звичній компанії друзів сім'ї , уникаючи традиційних посиденьок, а ось кількість "робочих заходів" раптово і з незрозумілих причин починає зростати. Водночас не факт, що разом із ними збільшується і зарплата.

, уникаючи традиційних посиденьок, а ось кількість "робочих заходів" раптово і з незрозумілих причин починає зростати. Водночас не факт, що разом із ними збільшується і зарплата. 9. Чоловік втрачає інтерес до дружини як до жінки : уникає звичайних дотиків і не хоче сексу з нею.

: уникає звичайних дотиків і не хоче сексу з нею. 10. Відсутність інтересу до життя дружини та її справ — ще одна тривожна ознака того, що в сім'ю вклинилася зайва людина.

Перерахувавши ці ознаки, жінка зазначила, що кожен із них сам по собі не може бути показником зради. Мовляв, часті походи до спортзалів не заборонені, як і догляд за собою. Однак поява відразу кількох цих моментів одночасно має спричинити настороженість.

Нагадаємо, чого не можна прощати у стосунках із чоловіком.