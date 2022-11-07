Принцесса Александра Люксембургская объявила о помолвке (фото)

Свадьба состоится весной следующего года.

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31-летняя принцесса Александра Люксембургская, дочь герцога Анри и княгини Марии Терезы, выходит замуж за 33-летнего Николя Багори. Свадьба состоится весной 2023 года, а сообщение о помолвке опубликовал двор Великого Герцога.

На фото Александра позирует в сиреневом топе с квадратным вырезом соответствующем блейзере. На левой руке принцессы видно золотое кольцо с бриллиантами. Она обнимает жениха, одетого в темно-синий костюм, который оттенял его платиновые светлые волосы.

[ + – ] Принцесса Александра Люксембургская и ее избранник Николя Багори Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

После того, как снимок был опубликован в социальных сетях, королевские поклонники поспешили поделиться своими поздравлениями.

"Прекрасные новости! Огромные поздравления счастливой паре", — отметил один, в то время как другие хотели рассмотреть кольцо поближе: "О, поздравляю!! Надеюсь, мы скоро сможем увидеть кольцо получше".

Николя Багори родился и вырос в Бретани, регионе на северо-западе Франции. Молодой человек изучал политологию, а сейчас занимается созданием социальных и культурных проектов.

Принцесса Александра – одна из четырех детей монаршей четы. У нее есть трое братьев: 40-летний принц Гийом, наследный великий герцог Люксембурга, 36-летний принц Луи и 30-летний принц Себастьян. Принц Луи был последним членом семьи, объявившим о своей помолвке с французским адвокатом Скарлетт-Лорен Сирг, однако отменил свадьбу в начале года. Бывшая пара подтвердила свой разрыв французскому изданию Point de Vue, объяснив, что планируют остаться друзьями. Что именно стало причиной их разрыва, неизвестно.

Возвращаясь к Александре добавим, что она изучала в университете Люксембурга литературу, историю и философию. Она говорит на пяти языках (люксембургском, французском, английском, немецком и испанском), увлекается верховой ездой, теннисом и водными лыжами. В тесных кругах принцесса известна как завсегдатай самых элитных теннисных кортов Европы.

Напомним, принцесса Бельгии Мария Лаура вышла замуж в сентябре этого года за банкира британско-французского происхождения Уильяма Изви.