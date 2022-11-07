Принцеса Александра Люксембурзька оголосила про заручини (фото)

Весілля відбудеться навесні наступного року.

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31-річна принцеса Александра Люксембурзька, дочка герцога Анрі та княгині Марії Терези, виходить заміж за 33-річного Ніколя Багорі. Весілля відбудеться навесні 2023 року, а повідомлення про заручини опублікував двір Великого Герцога.

На фото Александра позує в бузковому топі з квадратним вирізом у відповідному блейзері. На лівій руці принцеси видно золоту каблучку з діамантами. Вона обіймає нареченого, одягненого в темно-синій костюм, який відтіняв його платинове світле волосся.

[ + – ] Принцеса Александра Люксембурзька та її обранець Ніколя Багорі Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Після того, як знімок було опубліковано в соціальних мережах, королівські шанувальники поспішили поділитися своїми привітаннями.

"Прекрасні новини! Величезні привітання щасливій парі", — зазначив один, у той час як інші хотіли розглянути каблучку ближче: "О, вітаю!! Сподіваюся, ми скоро зможемо побачити кращу каблучку".

Ніколя Багорі народився і виріс у Бретані, регіоні на північному заході Франції. Молодик вивчав політологію, а зараз займається створенням соціальних і культурних проєктів.

Принцеса Александра — одна з чотирьох дітей монаршого подружжя. У неї є троє братів: 40-річний принц Гійом, наслідний великий герцог Люксембургу, 36-річний принц Луї та 30-річний принц Себастьян. Принц Луї був останнім членом сім'ї, який оголосив про свої заручини із французькою адвокаткою Скарлетт-Лорен Сірг, проте скасував весілля на початку року. Колишня пара підтвердила свій розрив французькому виданню Point de Vue, пояснивши, що планують залишитись друзями. Що саме спричинило їх розрив, невідомо.

Повертаючись до Александри, додамо, що вона вивчала в університеті Люксембургу літературу, історію і філософію. Вона розмовляє п'ятьма мовами (люксембурзькою, французькою, англійською, німецькою та іспанською), захоплюється верховою їздою, тенісом і водними лижами. У тісних колах принцеса відома як завсідниця найелітніших тенісних кортів Європи.

Нагадаємо, принцеса Бельгії Марія Лаура вийшла заміж у вересні цього року за банкіра британсько-французького походження Вільяма Ізві.