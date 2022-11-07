Утепляемся красиво. Топ-3 пуховика на зиму 2022-2023

Теплый пуховик незаменим в холодную и ветреную погоду.

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Ноябрь принес первые заморозки, а кое-где уже выпал и снег. Поэтому тем, кто не успел запастись теплым пуховиком на зиму, самое время поторопиться. Этот предмет верхней одежды по-прежнему остается самым популярным в гардеробе, а предложения в магазинах радуют свои разнообразием, материалами и качеством. Предлагаем присмотреться к следующим трем позициям, каждая из которых не только отлично согреет, но и станет модным акцентом зимы — 2022-2023.

Пуховик с поясом

Пуховик с поясом – одна из самых популярных моделей пуховиков этого сезона. Пояс позволяет подчеркнуть талию и подходит как под короткие пуховики, так и под более длинные. Он хорошо смотрится как с юбками и платьями, так и с брюками или джинсами.

[ + – ] Пуховик с поясом позволяет подчеркнуть талию Фото: PRADA

Короткий пуховик

Такой пуховик будет хорошим вариантом для теплой осенней или солнечной погоды зимой. В отличие от длинных моделей, они более удобны и практичны, поскольку не стесняют движения. В этом году модные стеганые варианты, которые придают силуэту изысканность и оригинальность. Что касается цвета, то эффектнее всего смотрятся пуховики из ткани "под металл" – в бронзовом, золотом или серебристом цвете. Лаконичный и сдержанный вариант – это укороченный фасон в нежном пудровом оттенке, а также короткий пуховик в черном цвете, оригинальный бордовый и коричневый укороченный пуховик 2022-2023 года.

Дополнительным украшением таких пуховиков являются красивый ворот, необычные рукава и декоративные элементы.

[ + – ] Короткий пуховик – удобно и практично Фото: Getty Images

Пуховик-одеяло

Модный пуховик-одеяло — стильное решение для тех, кто не хочет вылезать из кровати, а на работу идти все же надо. Вопреки распространенному мнению о том, что объемный пуховик сделает фигуру еще объемнее, это не так. Наоборот, большие вещи делают фигурку визуально более хрупкой, правда, изящества не добавляют.

Сложно найти вещь более универсальную, чем пуховик-одеяло. Дизайнеры на модных показах уже давно представили эту модель, но на полки обычных магазинов она дошла только недавно и сразу же завоевала популярность.

Характерными признаками являются объемный крой и воротник уголками. Чаще пуховик-одеяло не имеет капюшона, однако огромный теплый воротник позволяет частично решить эту проблему. Такие пуховики двубортные, поэтому сохраняют еще больше тепла в ветреную погоду.

Такой пуховик стильно смотрится с любой одеждой и аксессуарами.

[ + – ] Пуховик-одеяло Фото: Shafa

Напомним, какую обувь стоит купить на зиму.