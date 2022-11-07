Утеплюємося красиво. Топ 3 пуховики на зиму 2022-2023

Теплий пуховик незамінний у холодну та вітряну погоду.

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Листопад приніс перші заморозки, а де-не-де вже випав і сніг. Тому тим, хто не встиг запастися теплим пуховиком на зиму, саме слід поквапитися. Цей предмет верхнього одягу, як і раніше, залишається найпопулярнішим у гардеробі, а пропозиції в магазинах тішать своєю різноманітністю, матеріалами та якістю. Пропонуємо придивитися до наступних трьох позицій, кожна з яких не тільки чудово зігріє, а й стане модним акцентом зими — 2022-2023.

Пуховик із поясом

Пуховик із поясом — одна з найпопулярніших моделей пуховиків цього сезону. Пояс дозволяє підкреслити талію та підходить як під короткі пуховики, так і під довші. Він має гарний вигляд як зі спідницями та сукнями, так і зі штанами чи джинсами.

[ + – ] Пуховик із поясом дозволяє підкреслити талію Фото: PRADA

Короткий пуховик

Такий пуховик буде гарним варіантом для теплої осінньої або сонячної погоди взимку. На відміну від довгих моделей, вони зручніші та практичніші, оскільки не обмежують руху. Цього року модні стьобані варіанти, які надають силуету вишуканості та оригінальності. Що стосується кольору, то найефектніше виглядають пуховики з тканини "під метал" — у бронзовому, золотому або сріблястому кольорі. Лаконічний та стриманий варіант — це укорочений фасон у ніжному пудровому відтінку, а також короткий пуховик у чорному кольорі, оригінальний бордовий та коричневий укорочений пуховик 2022-2023 року.

Додатковою окрасою таких пуховиків є гарний комір, незвичайні рукави та декоративні елементи.

[ + – ] Короткий пуховик — зручно та практично Фото: Getty Images

Пуховик-ковдра

Модний пуховик-ковдра — стильне рішення для тих, хто не хоче вилазити з ліжка, а на роботу йти все ж таки треба. Всупереч поширеній думці про те, що об'ємний пуховик зробить фігуру ще об'ємнішою, це не так. Навпаки, великі речі роблять фігуру візуально крихкішою, щоправда, витонченості не додають.

Важко знайти річ більш універсальну, ніж пуховик-ковдра. Дизайнери на модних показах вже давно представили цю модель, але на полиці звичайних магазинів вона дійшла нещодавно і відразу ж завоювала популярність.

Характерними ознаками є об'ємний крій та комір з куточками. Найчастіше пуховик-ковдра не має капюшона, проте величезний теплий комір дозволяє частково розв'язати цю проблему. Такі пуховики двобортні, тому зберігають ще більше тепла у вітряну погоду.

Такий пуховик стильно виглядає з будь-яким одягом та аксесуарами.

[ + – ] Пуховик-ковдра Фото: Shafa

Нагадаємо, яке взуття варто купити на зиму.