Умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов

Кузнецов пережил Юрия Шатунова всего на четыре месяца.

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В Оренбурге (Россия) на 59-м году жизни умер основатель легендарной группы "Ласковый май" и автор самых известных ее хитов "Белые розы" и "Седая ночь" Сергей Кузнецов. Об этом сообщают росСМИ.

По словам концертного директора Андрея Анциферова, у музыканта оторвался тромб.

Кузнецов родился в Медногорске Оренбургской области, мать растила его без отца. В 12 лет он перенес клиническую смерть из-за взрыва детонатора, который он случайно нашел. Три месяца подросток провел в больнице с забинтованными глазами, перенес несколько операций и тогда же увлекся музыкой группы Space. Также он является поклонником группы Modern Talking.

С 13 лет Кузнецов начал заниматься музыкой, учился играть на пианино и даже сочинял собственные мелодии. Когда в 16 лет он хотел поступить в музучилище, его не взяли из-за незнания нотной грамоты, и тогда Сергей поступил в музыкальную школу, закончив ее экстерном и пройдя за год пятилетний курс, а в 17 снова отправился в музучилище. На этот раз он поступил на дирижерско-хоровое отделение, откуда ушел через семь месяцев.

Вернувшись из армии, узнецов вел музыкальный кружок в одной из школ Оренбурга, а затем решил создать подростковую группу. 28 декабря 1986 года состоялся дебют группы "Ласковый май" с Юрием Шатуновым в качестве солиста, появились первые песни, позже ставшие хитами. Кассеты с записью первых песен коллектива попали во многие города России, и в результате о руппе узнала вся Россия, а песню "Белые розы" напевали все, кто хоть раз ее слышал.

Эту песню Кузнецов написал вместе с Шатуновым в конце 1987 года, однако идея появилась гораздо раньше, когда он работал в оренбургском интернате и вот, что сам рассказывал об этом:

"Однажды я увидел, как с шестого этажа, из обледенелого окна, спускаются свитые в канат, связанные простыни, а юный Дон Жуан вскарабкивается на подоконник, и его намерения не вызывают сомнений. Увидев меня, пацан смылся… Но картинка: худенькая фигурка на белом канате, закрытое окно на девчачьем этаже, заледенелое, сквозь которое видны только легкие цветные пятна — эта картинка разбудила во мне песню. Я шел домой, и во мне эта песня уже жила. Пришел домой. Сел за инструмент. И за пятнадцать минут я эту песню сделал.Сомнений, справится ли Юра Шатунов с этой песней, у меня не было. Песня сложилась для него. Песня была его".

С "Ласковым маем", который после оглушительного успеха пригласили в Москву, и бразды правления взял в свои руки Андрей Разин, Кузнецов пробыл до 1989 года. 7 марта он покинул группу, сославшись на моральную обстановку в коллективе.

Вскоре начался спор с продюсером группы Андреем Разиным об имущественных правах на песни, написанные Кузнецовым для "Ласкового мая". Тяжба продолжалась практически до последних дней жизни Кузнецова. Кстати, права на песни получил Юрий Шатунов, который скончался вскоре после победы в суде.

Сергей продолжил заниматься творчеством: писал песни, искал новые таланты и готовил проекты. В 2016 году из СМИ стало известно, что у него обнаружили цирроз печени. В 2019-м он рассказывал, что получает авторские отчисления за свои песни в размере около 2000 рублей и пенсию по инвалидности в размере 8000 рублей.

Напомним, Разин назвал виновного в смерти Юрия Шатунова. Певец скончался из-за проблем с сердцем 23 июня