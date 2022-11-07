Помер засновник гурту "Ласковый май" Сергій Кузнєцов

Кузнєцов пережив Юрія Шатунова лише на чотири місяці.

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В Оренбурзі (Росія) на 59-му році життя помер засновник легендарної групи "Ласковий май" та автор найвідоміших її хітів "Белые розы" та "Седая ночь" Сергій Кузнєцов. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами концертного директора Андрія Анциферова, у музиканта відірвався тромб.

Кузнєцов народився в Мідногорську Оренбурзької області, мати виховувала його без батька. У 12 років він переніс клінічну смерть через вибух детонатора, який випадково знайшов. Три місяці підліток провів у лікарні із забинтованими очима, переніс кілька операцій і тоді захопився музикою групи Space. Також він є шанувальником гурту Modern Talking.

З 13 років Кузнєцов почав займатися музикою, навчався грати на піаніно та навіть складав свої мелодії. Коли у 16 років він хотів вступити до музучилища, його не взяли через незнання нотної грамоти, і тоді Сергій вступив до музичної школи, закінчивши її екстерном і пройшовши за рік п'ятирічний курс, а у 17 знову відправився до музучилища. Цього разу він вступив на диригентсько-хорове відділення, звідки пішов за сім місяців.

Повернувшись з армії, Кузнєцов вів музичний гурток в одній зі шкіл Оренбурга, а потім вирішив створити підліткову групу. 28 грудня 1986 року відбувся дебют гурту "Ласковий май" з Юрієм Шатуновим як солістом, з'явилися перші пісні, що пізніше стали хітами. Касети із записом перших пісень колективу потрапили до багатьох міст Росії, і зрештою про групу дізналася вся Росія, а пісню "Белые розы" співали всі, хто хоч раз її чув.

Цю пісню Кузнєцов написав разом із Шатуновим наприкінці 1987 року, проте ідея з'явилася набагато раніше, коли він працював в оренбурзькому інтернаті й ось що сам розповідав про це:

"Якось я побачив, як із шостого поверху, зі зледенілого вікна, спускаються звиті в канат, зв'язані простирадла, а юний Дон Жуан видерся на підвіконня, і його наміри не викликають сумнівів. Побачивши мене, пацан змився … Але картинка: худенька фігурка на білому канаті, зачинене вікно на дівчачому поверсі, замерзле, крізь яке видно лише легкі кольорові плями — ця картинка розбудила в мені пісню. Я йшов додому, і в мені ця пісня вже жила. Прийшов додому. Сів за інструмент. І за п'ятнадцять хвилин я цю пісню зробив. Сумнівів, чи впорається Юра Шатунов із цією піснею, у мене не було. Пісня склалася для нього. Пісня була його".

З "Ласковим маем", який після оглушливого успіху запросили в Москву, і кермо влади взяв у свої руки Андрій Разін, Кузнєцов пробув до 1989 року. 7 березня він покинув групу, пославшись на моральну ситуацію в колективі.

Незабаром розпочалася суперечка з продюсером гурту Андрієм Разіним про майнові права на пісні, написані Кузнєцовим для "Ласкового мая". Тяжба тривала практично до останніх днів життя Кузнєцова. До речі, права на пісні отримав Юрій Шатунов, який помер невдовзі після перемоги в суді.

Сергій продовжив займатися творчістю: писав пісні, шукав нові таланти та готував проєкти. У 2016 році зі ЗМІ стало відомо, що в нього діагностували цироз печінки. У 2019-му він розповідав, що отримує авторські відрахування за свої пісні у розмірі приблизно 2 000 рублів та пенсію по інвалідності у розмірі 8 000 рублів.

Нагадаємо, Разін назвав винного у смерті Юрія Шатунова. Співак помер через проблеми із серцем 23 червня