Продюсер "Ласкового мая" назвав винного у смерті Юрія Шатунова

За словами Андрія Разіна, тіло музиканта не відправляли на експертизу, щоб приховати сліди алкоголю та транквілізатора у крові.

Тіло вокаліста гурту "Ласковий май" Юрія Шатунова могли кремувати, щоб приховати причину раптової смерті. Таку думку висловив російський продюсер Андрій Разін.

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За його словами, Юрій Шатунов помер через адміністратора групи "Ласковий май" Аркадія Кудряшова та творця колективу Сергія Кузнєцова, з вини яких музикант підірвав своє здоров'я, постійно виконуючи пісні "Білі троянди" та "Седая ночь".

Крім цього, як розповідає Андрій Разін, він не може пробачити собі той факт, що колись співпрацював з цими людьми у сфері шоубізнесу.

"Свого часу приїхав до оренбурзького дитбудинку № 2, де створювався "Ласковий май", Кузнєцов уже не працював там музичним керівником і перебував під слідством. За словами директорки дитбудинку Валентини Миколаївни Тазекенової, він напився на роботі, нібито в пошуках туалету ходив голий по дитячих спальнях і розбещував дітей. До того ж зникла частина довіреної Кузнєцову музичної апаратури. Після цього Валентина Миколаївна звільнила його та написала на нього заяву до міліції", — стверджує продюсер, спілкуючимсь із журналістами.

Окрім цього, Разін звинуватив Кузнєцова та Кудряшова в тому, що вони налаштовували Юрія Шатунова проти нього і змушували говорити, що в нього викрали всі документи. За словами продюсера, він забрав паспорт у соліста "Ласкового мая" після того, як отримав записку з погрозами про розправу над музикантом.

Разін також розповів, що попереджав Кудряшова про стан здоров'я Юрія Шатунова, який міг погіршитися на тлі тривалих гастролей. У музиканта з дитинства були проблеми із серцем, через що його визнали непридатним до служби в армії.

"5 червня на концерті в Зеленограді у Юри стався серцевий напад. Він пішов зі сцени і впав на кушетку. Йому викликали швидку. Попросили зробити якийсь укол. А від госпіталізації до лікарні відмовилися... І Шатунов практично в передінфарктному стані співав ще майже годину. Щоб він зміг дотягнути до кінця туру, йому давали чи то тазепам, чи якийсь подібний транквілізатор, який призначають при болях у серці", — продовжив продюсер і додав, що він знайомий з людиною, яка особисто бачила, як Юрій Шатунов брав якісь медикаменти у свого адміністратора.

Продюсер не виключає, що соліст "Ласкового мая" міг померти через поєднання транквілізаторів та алкоголю, а тіло музиканта кремували, щоб приховати причини смерті. Разін також сумнівається, що кремація була останньою волею Юрія Шатунова.

"Ви можете повірити, що Юра, який вже дихав насилу, просив Кудряшова: "Аркаша, тільки спаліть мене, будь ласка"? Думаю, Кудряшов зробив це, щоб, не дай Боже, не знайшли сліди транквілізаторів з алкоголем", — підсумував Андрій Разін в інтерв'ю журналістам.

Нагадаємо, соліст гурту "Ласковий май" Юрій Шатунов помер наприкінці червня від великого інфаркту. Музиканта у критичному стані госпіталізували до лікарні, проте врятувати його не вдалося.

Похорон Юрія Шатунова відбувся 27 червня, але на жалобному заході не було жодної знаменитості російського шоубізнесу. Пізніше продюсер Андрій Разін назвав причини смерті Юрія Шатунова та припустив, що у його загибелі винна суддя Ставропольського суду.