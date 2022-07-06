Продюсер "Ласкового мая" назвав винуватця у смерті Юрія Шатунова

Офіційною причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

Скандальний продюсер гурту "Ласковий май" Андрій Разін має своє бачення щодо винуватця смерті Юрія Шатунова. У своєму Instagram російський менеджер опублікував відповідний пост.

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За словами Разіна, винною у смерті радянського та російського співака є суддя Ставропольського суду Світлана Луньова, яка ухвалювала рішення щодо присвоєння прав на виконання пісень "Ласкового мая".

"Вона навмисне, на свій розсуд, чужу власність передала Юрію Шатунову. Думаю, що це рішення привело Юру до такого емоційного сплеску на тлі великого та важкого гастрольного графіка, що багато в чому вплинуло на його відхід з життя", – вважає Андрій Разін.

Зокрема російський продюсер пригрозив жінці скаргою до вищих органів та позбавленням статусу федерального судді.

Юрій Шатунов помер наприкінці червня 2022 по дорозі до лікарні в машині швидкої допомоги. Співака поховали в Росії, попри те, що останні роки він з родиною мешкав у Німеччині.

[ + – ] Похорони Юрія Шатунова Фото: Комсомольська правда

Останні роки продюсер групи судився за права на пісні "Ласкового мая". Проте у червні 2022 вищезгадана суддя винесла рішення на користь померлого артиста.

Нагадаємо, дружина загиблого Юрія Шатунова потрапила до лікарні після смерті співака. У матері двох дітей не витримало серце.

Також Фокус писав про прокляття "Ласкового мая", про яке розповіла вдова учасника гурту. За її словами, усі члени колективу рано йдуть з життя через свою широку популярність.